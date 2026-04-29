La Justicia avanza en una causa por abuso sexual infantil ocurrida en un barrio de Rawson, donde un hombre identificado como J.A.C. está siendo investigado como presunto autor de tocamientos indebidos contra su ahijada, que en ese momento tenía 10 años. Según la denuncia, el acusado además le habría ofrecido $500 a la niña a cambio de no revelar lo sucedido.

El hecho investigado habría tenido lugar aproximadamente en el año 2019, aunque la denuncia formal fue radicada recién el 18 de enero de este año. De acuerdo con el relato de la víctima, la menor solía quedarse a dormir con frecuencia en la vivienda de su padrino, ubicada en un barrio de Rawson, donde también residían las hijas de aquel, primas de la niña. Su madre la dejaba allí cuando debía ausentarse por razones laborales o personales, quedando el hombre a cargo tanto de sus hijas como de su ahijada.

En su testimonio, la joven relató que cerca de las 22 horas de aquel día, el acusado le indicó que debía acostarse en una de las camas. La menor se durmió profundamente, pero despertó durante la madrugada al sentir que alguien le tocaba la zona de la cola. Al abrir los ojos, advirtió que quien estaba acostado a su lado era su padrino, quien tenía los pantalones bajos, mientras que ella también presentaba la ropa corrida sobre la cama.

Asustada, la niña se levantó rápidamente y se dirigió hacia la cocina. Allí, según sostuvo la denunciante, el hombre se acercó, le pidió que no contara nada de lo ocurrido y le ofreció $500 en efectivo a cambio de guardar silencio. Este ofrecimiento de dinero es uno de los elementos centrales que la investigación considera como un indicio de la presunta voluntad del acusado de ocultar el abuso.

La causa cobró impulso luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara un anticipo jurisdiccional de prueba para escuchar el testimonio de la joven denunciante, medida que fue concretada en una audiencia. Durante ese mismo proceso también se analizaron otros hechos mencionados por la víctima, vinculados a otros dos hombres. Sin embargo, la Fiscalía resolvió desestimar la acción penal respecto de ambos, entendiendo que los episodios relatados no configuraban delito, aunque sí resultaban moralmente reprochables.

En la audiencia de este martes, en la que quedó formalmente imputado J.A.C., participaron el ayudante fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual (ANIVI), Nahuel Ibazeta, como parte acusadora, y el abogado Horacio Merino en representación de la defensa. La audiencia estuvo a cargo de la jueza Verónica Chicón.

Sobre el acusado, no se muestra su rostro ni se divulga su identidad completa, con el objetivo de resguardar la integridad física y psicológica de la víctima. Hasta el momento, la investigación continúa en curso.