Quién es la famosa que fue mamá y lo anunció por redes sociales

Luli Trujillo esta viviendo uno de los dias mas emocionantes de su vida tras el nacimiento de Roque, su primer hijo fruto de su relacion con el periodista Dario Gannio. La noticia fue confirmada por la propia periodista mediante sus redes sociales, donde compartio las imagenes iniciales del bebe y un mensaje cargado de ternura. "Roque, Roque de mi vida, vos sos la alegria de mi", escribio Luli para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

En sus publicaciones tambien brindo detalles sobre el parto, que ocurrio el pasado 23 de abril, y menciono que el pequeño peso 3,600 kg. La llegada del niño es el cierre de una dulce espera que Luli habia anunciado previamente con un posteo donde expreso que "mejor que dos, son tres" junto a fotos con su pareja. Aquel anuncio inicial habia generado mucha alegria entre sus colegas y seguidores, quienes acompañaron de cerca este proceso.

Con el nacimiento de Roque, Luli Trujillo y Dario Gannio inician una etapa familiar diferente tras estar juntos desde el año 2021. La periodista incluso compartio una imagen de la familia completa para celebrar este momento marcado por la felicidad y la emocion.