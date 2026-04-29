Inauguraron la tercera parada de colectivo climatizada en Rivadavia

La Municipalidad de Rivadavia continúa adelantando su plan de mejoras en infraestructura para el transporte público, con el objetivo de brindar mayores niveles de confort a los vecinos del departamento. En esta oportunidad, quedó inaugurada la tercera parada de colectivo climatizada del distrito, en un acto encabezado por el intendente Sergio Miodowsky.

El intendente Miodowsky continúa con el plan de infraestructura. FOTO: Gentileza

La nueva estructura está ubicada estratégicamente en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, una de las zonas con mayor circulación de pasajeros durante todo el día. La elección de este punto responde a la alta afluencia de estudiantes, docentes y trabajadores que, en los horarios de mañana, siesta, tarde y noche, aguardan el transporte público en ese lugar neurálgico del departamento.

El espacio cuenta con un sistema de climatización frío-calor, diseñado específicamente para resguardar a los usuarios de las inclemencias climáticas. De esta manera, los pasajeros podrán protegerse tanto de las altas temperaturas típicas del verano sanjuanino como de los días fríos que ya comienzan a sentirse en la provincia.

Con esta inauguración, ya son tres las paradas climatizadas que forman parte de una política innovadora impulsada por el municipio. La primera de ellas fue instalada a fines de 2025 en la Plaza Madre Universal, mientras que la segunda se concretó meses atrás en la intersección de calle Rastreador Calívar y Avenida Libertador, frente al edificio municipal.

Este proyecto contempla la instalación de cinco paradas en total, por lo que aún restan dos por ejecutar. Las siguientes serán ubicadas en la Universidad Católica de Cuyo y en las inmediaciones del Hospital Marcial Quiroga, ampliando así la cobertura del servicio en puntos estratégicos del departamento.

Durante el acto inaugural, el intendente Miodowsky destacó que la gestión continúa trabajando con hechos concretos para mejorar la vida de los vecinos, y sostuvo que estas paradas no solo brindan comodidad, sino que también representan una mirada moderna sobre el transporte público y el uso del espacio urbano. De esta manera, Rivadavia se posiciona como un municipio innovador en la provincia, incorporando infraestructura que responde a las necesidades actuales y proyecta una ciudad más accesible, inclusiva y pensada para el bienestar de todos.