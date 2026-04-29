Morena Rial totalmente destrozada por la muerte de un amigo muy querido

Morena Rial atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de su amigo Tomás Elías Orihuela en Córdoba. El joven de diecinueve años perdió la vida en medio de una situación que generó versiones cruzadas y un fuerte reclamo de sus seres queridos.

A través de sus redes, la influencer volcó su desolación compartiendo un mensaje directo para su compañero de vida diciéndole que "te vamos a extrañar, papá. Te quiero muchísimo. Que descanses en paz. Algún día nos vamos a encontrar. Mandale fuerzas a tu familia, que dejaste a tu mamá, tus hermanos, tus sobrinos y amigos llorándote".

La partida de Elías se dio luego de una detención que la familia califica como injusta. Mientras que la versión oficial del ministro Juan Pablo Quinteros indica que el joven intentó quitarse la vida con un buzo, su entorno denuncia una persecución sistemática y asegura que la orden de captura de Entre Ríos por la que fue arrestado ya estaba resuelta.

Morena, movilizada por el vínculo que los unía, agradeció el apoyo recibido y expresó que "me duele el alma, pero feliz de haber podido compartir un poco de vida con vos. Gracias por haberme defendido siempre sin pensarlo. Volá alto, amigo. Justicia por Elías".

El caso sigue bajo investigación para esclarecer qué sucedió realmente durante las horas que el joven pasó bajo custodia policial. Morena se mostró decidida a acompañar a la familia de la víctima en este difícil camino legal y sentenció con firmeza que "vamos a hacer justicia. Te prometo que no voy a estar tranquila hasta que paguen uno por uno. Siempre con vos. Te amamos, vamos a luchar por la verdad".