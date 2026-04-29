La derrota de Boca Juniors ante Cruzeiro por la mínima diferencia, en el marco de la tercera fecha de la Copa Libertadores, dejó un sabor amargo que fue más allá del resultado. El gran protagonista de la noche, para su pesar, fue Adam Bareiro, quien se fue expulsado antes del cierre del primer tiempo y, tras el partido, decidió romper el silencio con un crudo descargo.

"Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores", escribió el delantero paraguayo de 29 años en su cuenta de Instagram, asumiendo la responsabilidad por dejar a su equipo con diez hombres en un territorio siempre hostil.

Una expulsión bajo la lupa

La actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich fue el centro de las críticas de todo el mundo xeneize. Bareiro vio la tarjeta roja a los 46 minutos tras recibir dos amonestaciones muy discutibles. La primera por un roce aéreo y la segunda por un forcejeo donde el rival exageró una mano en el cuello.

Esta decisión condicionó el planteo de Claudio "Sifón" Úbeda, quien vio cómo su equipo, que venía encontrando el dominio del juego, tuvo que replegarse para aguantar el empate. La resistencia duró hasta los 83 minutos, cuando el local marcó el 1-0 definitivo, cortando así un invicto de 14 partidos que ostentaba el conjunto azul y oro.

El enojo contra el arbitraje

Al finalizar el encuentro, el clima quedó caldeado. No es la primera vez que Ostojich tiene cruces con Boca: ya estaba en la lista negra por la polémica eliminación ante Atlético Mineiro en 2021. Al respecto, Úbeda intentó mantener la calma pero dejó un dardo para el juez: "Fueron demasiadas tarjetas amarillas tempranas y eso condicionó el resto del partido", disparó el DT.

Para Bareiro, que lleva una racha positiva de seis goles en 13 partidos, el golpe fue duro. Ahora, el atacante deberá cumplir su sanción mientras el cuerpo técnico busca rearmar el rompecabezas ofensivo para lo que queda de la fase de grupos, con la obligación de recuperar los puntos perdidos en Brasil.