Brian Sarmiento debe más de $13 millones de cuota alimentaria de sus hijas

La salida de la casa de Gran Hermano no trajo la paz esperada para Brian Sarmiento. El exfutbolista se encuentra ahora frente a una realidad compleja marcada por los reclamos judiciales de las madres de sus hijas. Durante su estadía en el reality, Tessie Poza expuso públicamente la falta de pago de la cuota alimentaria y la ausencia paterna, lo que motivó una respuesta inmediata por parte del entorno legal del deportista.

Guido Záffora reveló en el programa DDM la magnitud de este conflicto económico y sentenció que "la deuda se fue a 13 millones". Este monto, que incluye intereses y honorarios legales, corresponde principalmente a la hija que tiene con Poza. Sobre los movimientos de dinero recientes, el periodista detalló que "acaban de depositar cinco millones y medio de pesos, hace unos días cuando le pagaron de Gran Hermano, más el millón y medio de embargo. Falta pagar porque la deuda se fue a 13 millones".

El panorama financiero de Sarmiento es delicado, ya que el dinero obtenido en el programa de televisión era fundamental para estabilizar sus compromisos. Záffora explicó que "es un incordio que Brian haya salido de Gran Hermano porque contaba con ese dinero para seguir pagándole a Tessie. Ahora debe 4 millones a ella, que se los va a pagar supuestamente desde el 5 de mayo cuando le facture a Telefe, a partir de ahí, salda con ella. A la de España, le debe 80 mil euros".

Como defensa, el mediático argumentó que su alejamiento y la falta de pagos se debieron a la drástica caída de sus ingresos tras retirarse del fútbol profesional. Por su parte, su abogado intentó detener los embargos sobre el sueldo del reality. El letrado justificó esta medida aclarando que "no es para que no pague. Él no tiene dónde vivir y no tiene dinero, entonces quiere usar una parte de su sueldo para vivir". Ahora, con su facturación a Telefe en la mira, Brian busca ordenar una situación que trasciende las fronteras e involucra el bienestar de sus hijas menores de edad.