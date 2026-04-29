San Lorenzo empató 1 a 1 con Santos en un amistoso internacional disputado en el Nuevo Gasómetro, en un partido que tuvo como principal atractivo la presencia de Neymar, quien fue la gran figura de la noche y generó la ovación del público presente.

El encuentro se jugó ante un estadio colmado, con hinchas que colmaron las tribunas para ver de cerca al astro brasileño, que volvió a pisar el fútbol sudamericano en medio de una fuerte expectativa. Desde el inicio, Neymar mostró su jerarquía con intervenciones desequilibrantes y participación activa en el juego ofensivo de su equipo.

Santos se puso en ventaja durante el desarrollo del partido, en una jugada en la que Neymar tuvo incidencia directa en la generación, confirmando su rol central dentro del equipo brasileño. Sin embargo, San Lorenzo reaccionó y logró el empate, manteniendo el equilibrio en el marcador hasta el final.

El equipo argentino mostró intensidad y carácter para disputar el encuentro, logrando neutralizar por momentos el juego del conjunto visitante y sostener la igualdad ante un rival de jerarquía internacional.

Más allá del resultado, el espectáculo estuvo marcado por la presencia de Neymar, quien se llevó todos los flashes y fue ovacionado en cada intervención. Su participación no solo elevó el nivel del partido, sino que también generó un fuerte impacto mediático y deportivo.

El amistoso dejó buenas sensaciones para ambos equipos, en el marco de sus respectivas preparaciones, y ofreció un show futbolístico que combinó figuras internacionales con el fervor del público argentino en una noche destacada en el Bajo Flores.