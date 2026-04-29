Boca Juniors dio un paso clave en su proyecto para ampliar La Bombonera luego de que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobara el plan ejecutivo para la construcción de nuevos accesos al estadio, una instancia fundamental para avanzar hacia el inicio de las obras.

El visto bueno fue comunicado oficialmente por el club, que celebró el avance como parte del “camino hacia nuestro sueño”. La aprobación confirma que la documentación técnica fue evaluada y no presenta impedimentos desde el punto de vista ferroviario, ya que las obras se desarrollarán en un sector lindero a las vías del tren.

El proyecto contempla la construcción de cuatro torres de circulación con ascensores y escaleras, junto con puentes peatonales que permitirán mejorar los accesos a los sectores superiores del estadio. Estas estructuras cruzarán sobre las vías ferroviarias y buscan optimizar el ingreso y egreso de los hinchas.

Esta intervención forma parte de un plan más amplio que apunta a aumentar la capacidad del estadio, con el objetivo de superar los 80.000 espectadores en el futuro, una de las grandes metas de la dirigencia.

Sin embargo, el proceso aún no está completo. El siguiente paso será la evaluación del proyecto por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Si obtiene esa aprobación, Boca quedará habilitado para iniciar las obras.

Además, las autoridades aclararon que el aval de la CNRT se limita a aspectos técnicos vinculados a la seguridad ferroviaria, por lo que el club deberá gestionar otros permisos ante organismos nacionales y del gobierno porteño antes de comenzar la construcción.

De esta manera, el proyecto de ampliación del histórico estadio, uno de los más emblemáticos del fútbol mundial, avanza en su etapa administrativa y se acerca, paso a paso, a su concreción definitiva.