Daniela Celis y Nick Sicaro parecen estar cada vez más cerca y no temen demostrarlo en el mundo digital. Recientemente, la influencer subió una historia a su cuenta de Instagram donde se los ve a ambos posando frente a un espejo. La imagen, que no tenía palabras escritas, fue acompañada por un emoji de corazón marrón y la mención al joven, pero el detalle que capturó todas las miradas fue la música seleccionada.

La canción elegida fue No tiene sentido, un tema de Beéle cuyas estrofas parecen enviar un mensaje directo. En la letra se escuchan frases como "No tiene sentido que con esto que sentimos tú estés por otro camino" y también "Eso no tiene sentido, baby, si ya coincidimo y un par de cosas vivimo, no es normal". Esta elección fue interpretada por sus seguidores como una pista clara sobre el vínculo sentimental que los une.

Este acercamiento ocurre poco después de que Nick sorprendiera a la ex Gran Hermano con una serenata de mariachis y flores. Ante las repercusiones de su vida privada y su ruptura con Thiago Medina, ella fue contundente al declarar que "Tengo derecho de poder estar con otra persona". Por su parte, el padre de sus hijas no ocultó su malestar y lanzó una fuerte crítica al decir que "Estaba jugando a la enamorada y yo cocinándole". Mientras tanto, Thiago también llamó la atención con un anuncio misterioso al publicar que "Se vienen cositas" en medio de este clima de tensión.