Esta noche se presenta León Gieco en San Juan

León Gieco se presentará en la provincia de San Juan hoy, miércoles 29 de abril de 2026, a las 21:30 horas, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más destacados de la temporada. El escenario elegido es nada menos que la Sala Principal del histórico Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem Norte 34, en el departamento Capital, un espacio emblemático de la cultura local.

El espectáculo tendrá una particularidad especial, ya que Gieco compartirá el escenario con su hija, Joana Gieco, y el guitarrista Alejo León, pareja de Joana. Esta propuesta conjunta combina la solidez del repertorio del legendario cantautor con la frescura y creatividad del dúo formado por Joana y Alejo, generando un diálogo musical íntimo y original que promete conectar con distintas generaciones de espectadores.

León Gieco, uno de los nombres más emblemáticos de la música argentina, ha construido una trayectoria de décadas fusionando el folklore con el rock y plasmando en sus letras un profundo compromiso social que ha marcado a generaciones enteras. Su obra lo ha posicionado como una figura respetada tanto por su calidad artística como por su presencia constante en eventos culturales y solidarios a lo largo del país.

Por su parte, Joana Gieco ha forjado una carrera destacada como pianista, compositora y arregladora, con formación en la Universidad Nacional de las Artes. Su música transita géneros tan variados como el folklore, la música clásica, el metal y la experimentación sonora, priorizando la expresión emocional por encima de las etiquetas. Junto a Alejo León, integra un dúo de piano y guitarra que ha presentado su repertorio acústico e instrumental en múltiples escenarios de Argentina y Uruguay, explorando atmósferas emotivas y matices diversos.

Alejo León, guitarrista y compositor oriundo de Luján, Buenos Aires, posee una sólida formación autodidacta y una fuerte identidad artística. Apasionado por el rock y el heavy metal desde temprana edad, ha colaborado con grandes figuras de la escena musical argentina y aporta al dúo técnica y sensibilidad interpretativa, consolidando una voz propia dentro de esta sociedad creativa.

Las localidades para el concierto ya se encuentran disponibles y presentan una escala de precios diferenciados según la ubicación en la sala. La Platea Baja, en sus filas 1 a 10, tendrá un valor de $60.000, mientras que las filas 11 a 20 de la misma sección costarán $55.000. El sector Pullman tiene un precio de $50.000 y las Gradas, de $45.000. Cabe señalar que los menores abonan a partir de los 2 años de edad. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Sarmiento y a través del sitio web entradaweb.com.ar.