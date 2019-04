Investigan si un cortocircuito fue la causa del incendio de Notre Dame

Los investigadores de la policía de París creen que un cortocircuito habría sido la causa más probable del incendio en la catedral de Notre Dame, informaron este jueves fuentes policiales, mientras Francia celebraba una jornada de homenaje a los bomberos que salvaron el inmueble reconocido a nivel mundial.

Un policía judicial francés dijo a la agencia periodística The Associated Press que los investigadores hicieron una evaluación inicial de la catedral el miércoles, pero que no habían recibido luz verde para registrar el calcinado interior de Notre Dame debido a los actuales peligros de seguridad.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hablar de la investigación, dijo que los frágiles muros de la catedral estaban siendo reforzados con tablones de madera.

El cortocircuito pudo haberse originado en los ascensores de los andamios que usaban los trabajadores para restaurar el techo y la aguja de la catedral de Notre Dame.

"Los andamios para los trabajos de restauración que se estaban realizando sobre el techo y la aguja estaban equipados con dos ascensores: el primero alcanzaba los 24 metros desde el suelo y el otro se usaba para llegar al techo, a 54 metros", informó este jueves el diario Le Parisien, citando una fuente cercana a la investigación.

Mientras tanto, "unos 60 bomberos están aún en el lugar listos para intervenir si el fuego se reanudara, pero no es el caso, estoy seguro", dijo el portavoz de bomberos de París, Gabriel Plus.

En cuanto al andamio, "fue deformado por el calor. Afortunadamente, no se derrumbó en la bóveda, pero tendrá que ser removido", añadió, citado por la agencia ANSA.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere reconstruir la catedral en cinco años, a tiempo para los Juegos Olímpicos de Verano que acogerá París en 2024, pero los expertos han puesto en duda que el plazo sea realista, dada la enormidad del trabajo por hacer. Uno de ellos informó que la reconstrucción podría tomar fácilmente unos 15 años. Se han ofrecido casi 1.000 millones de dólares para la restauración del templo.