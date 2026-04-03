La defensa iraní derribó un caza F-15E Strike, que lleva una tripulación compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas en el asiento trasero.

Estados Unidos, puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate y consiguió recuperar a uno de los dos tripulantes de la aeronave.

Axios y CBS News, citando fuentes no identificadas, informaron tras el rescate de uno de los tripulantes, continuaba la búsqueda del otro.

“Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar a los pilotos del caza estadounidense que fue alcanzado hoy más temprano”, indicó este viernes la agencia de prensa iraní Fars.

El mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) no respondió de inmediato sobre este incidente, pero varios medios estadounidenses afirmaron también este viernes que un avión de combate se estrelló y que habían desplegados operaciones para encontrar a los tripulantes. El New York Times citó a responsables estadounidenses e israelíes que confirmaron que una aeronave había sido derribada.

En Irán, una cadena local emitió imágenes de lo que, según afirmó, son los restos de un avión de combate estadounidense derribado.

Indicó que la aeronave fue alcanzada en el centro de Irán y que podría haber caído en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, citando un comunicado de la policía.

El comunicado instó a los residentes de la zona a unirse a la búsqueda del piloto o pilotos, ofreciendo una recompensa por la captura.

“Si capturan al o los pilotos enemigos vivos y los llevan a la policía y a las fuerzas armadas, recibirán una generosa recompensa”, indicó la policía, según un mensaje leído en televisión.

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel desde que esos dos países lanzaron una ofensiva militar el 28 de febrero, que le costó la vida al guía supremo iraní Alí Jamenei.

La Guardia de la Revolución, el ejército de élite de Teherán, había afirmado en marzo que un avión F-35 estadounidense había sido “golpeado y gravemente dañado en el cielo del centro de Irán”, pero esta es la primera vez desde que empezó la guerra en la que los medios dan cuenta de un caza abatido.

Según un piloto de caza occidental entrevistado por la AFP, lo primero que hay que hacer en caso de eyección en territorio hostil “es esconderse e intentar avisar a sus camaradas”.

Para ello, los pilotos tienen un chaleco de combate con una baliza codificada radio-GPS que transmite su posición. El piloto consultado dijo que se pueden haber puesto en marcha “procedimientos para llegar a una zona preferente”.



