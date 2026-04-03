Este jueves por la tarde-noche, el barrio Manantiales, en Trinidad, Capital, vivió momentos de tensión por un fuerte operativo policial que buscaba dar con ladrones que terminaron atrincherados en uno de los departamentos del barrio, tras protagonizar un robo vinculado al narcotráfico.

De acuerdo a lo informado por la Policía de San Juan, ese hecho se produjo cerca de las 17 en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos Sur, en el departamento Rivadavia, donde al menos seis hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio al grito de "¡La policía, abra!". Luego de forzar la puerta principal, los sujetos exhibieron armas de fuego y redujeron a los ocupantes de la casa.

El propietario, un hombre de 30 años de apellido Bernal, fue sorprendido mientras dormía y recibió un golpe con la culata de un arma. En otra habitación, su pareja resguardaba a tres menores de edad, mientras que un amigo de la familia también fue reducido por los delincuentes. Antes de darse a la fuga, los asaltantes efectuaron un disparo contra una pared. Durante el atraco, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, plantas de cannabis sativa, teléfonos celulares y diversos objetos de valor, para luego escapar del lugar.

La rápida intervención policial permitió avanzar en la investigación gracias a la geolocalización de uno de los celulares robados. A partir de ese dato, efectivos del Comando Urbano y de la Comisaría 4ª desplegaron un operativo en el barrio Manantial, donde lograron ubicar a uno de los sospechosos en inmediaciones de un monoblock. El individuo intentó huir, pero fue aprehendido a pocos metros. En tanto, otros cinco involucrados se refugiaron en un departamento de planta baja, donde se atrincheraron al advertir la presencia policial. Ante esta situación, se convocó a personal del Grupo GERAS, brigadistas y negociadores, quienes tras varios minutos de tensión lograron la rendición de los ocupantes sin que se registraran heridos.

Durante los allanamientos se secuestró al menos cuatro armas de fuego: un revólver calibre 32 largo con seis cartuchos, una pistola calibre 380 con seis cartuchos, una pistola 9 milímetros desarmada y una pistola Ballester con cargador y un cartucho. Asimismo, los efectivos incautaron elementos utilizados para simular pertenecer a la fuerza policial, entre ellos tres chalecos —dos con la inscripción "Policía de San Juan"—, otro con bandas refractarias, un correaje con esposas, muslera y pistolera, además de dos gorras identificatorias, lo que refuerza la hipótesis de un falso procedimiento oficial.

En relación al botín, se secuestraron aproximadamente $7.000.000 en efectivo, once plantas de cannabis, casi siete kilogramos de cogollos y mercadería valuada en alrededor de $40.000.000. También fueron incautados los vehículos presuntamente utilizados en el hecho: un Renault Kwid gris y un Chevrolet Corsa blanco.

Los detenidos, cuyas identidades no trascendieron y cuyas edades oscilan entre 21 y 42 años, quedaron a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que caratuló la causa como robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, abuso de arma y otros delitos conexos. Además, intervino personal de Drogas Ilegales por infracción a la Ley 23.737, con participación de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.