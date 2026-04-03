Qué se recuerda el Viernes Santo y por qué es uno de los días más importantes

El Viernes Santo es una de las jornadas centrales de la Semana Santa y conmemora un hecho clave para la fe cristiana: la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Se trata de un día de profundo significado religioso, marcado por el recogimiento, el duelo y la reflexión, ya que recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz, considerado por los creyentes como el acto que redime a la humanidad de sus pecados.

Según los relatos bíblicos, en esta fecha se recuerda el camino de Jesús desde su condena hasta su crucifixión en el monte Calvario. Este proceso incluye momentos como el juicio ante Poncio Pilato, la coronación de espinas, el vía crucis y finalmente su muerte en la cruz.

Por eso, el Viernes Santo también es conocido como el día de la “Pasión del Señor”, en alusión al sufrimiento que atravesó antes de morir.

Un día de duelo y recogimiento

A diferencia de otras celebraciones religiosas, el Viernes Santo no es festivo en el sentido tradicional. Es un día de luto para los cristianos, en el que se suele guardar ayuno y abstinencia, especialmente de carne.

En la Iglesia Católica, no se celebra misa. En su lugar se realiza la Liturgia de la Pasión, centrada en la lectura del Evangelio, la adoración de la cruz y la oración.

Además, es habitual la realización del Vía Crucis, una práctica que recorre simbólicamente los momentos del sufrimiento de Jesús en 14 estaciones.

Tradiciones que perduran

En distintas partes del mundo, el Viernes Santo se vive con procesiones, representaciones y rituales que evocan la muerte de Cristo. Estas manifestaciones combinan fe, cultura e identidad y suelen convocar a miles de personas.

Más allá de las formas, el sentido es común: recordar el sacrificio de Jesús y reflexionar sobre su mensaje de entrega, amor y redención.

Un día clave dentro de la Semana Santa

El Viernes Santo forma parte del Triduo Pascual —junto al Jueves y Sábado Santo—, el período más importante del calendario cristiano, que culmina con el Domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección de Jesús.

Así, esta jornada representa el momento más doloroso de la historia cristiana, pero también el paso previo a la celebración de la vida y la esperanza que simboliza la Pascua.