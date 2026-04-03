

En un informe del diario The New York Times, dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron la caída de otro avión de combate de la Fuera Aérea.

Es el segundo avión derribado en el día en Medio Oriente. Además del F15-E que cayó en territorio iraní, esta vez un caza A-10 Warthog se estrelló en una zona cercana al Estrecho de Ormuz.

Las fuentes militares informan que el único piloto a bordo fue rescatado sano y salvo, pero no proporcionaron mayores detalles sobre cómo y dónde ocurrió específicamente.

El A-10 Thunderbolt II fue diseñado específicamente para proteger a las fuerzas terrestres mediante apoyo aéreo cercano y desempeña un papel importante en la ofensiva estadounidense contra Irán.

Restos encontrados del F15 derribado por la defensa iraní.

Además, en medio del conflicto, también se reportó que un helicóptero estadounidense fue atacado mientras buscaba al piloto derribado en Irán

Mientras tanto, una cuenta en X que supuestamente pertenece a la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica publicó una imagen de lo que parece ser un asiento eyectable del caza estadounidense F-15.