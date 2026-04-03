Este jueves 2 de abril, el músico de hip hop, Mike Dee fue hallado sin vida. Luego de haber estado dos días desaparecido, su ausencia llamó poderosamente la atención entre los vecinos del barrio El Bajo que se comunicaron con la Policía Bonaerense. Al acercarse al domicilio encontraron la vivienda vacía y se retiraron sin haber revisado en el patio porque no había luz.

El jueves un grupo de vecinos decidió entrar nuevamente a la casa y revisar en el patio. Les resultó extraño un sector en particular donde la tierra se encontraba removida. Fue ahí donde, más tarde, hallaron el cuerpo.

La investigación se mantiene en curso y al momento se consiguieron testimonios y filmaciones que mostraban a dos sospechosos ingresar a la propiedad. Al momento hay un detenido mientras que se siguen realizando allanamientos para dar con el otro hombre involucrado en la escena del crimen.

El movimiento Hip Hop lamenta la partida de un pilar histórico. Pionero en la escena, Mike Dee es reconocido por su versatilidad en diversas disciplinas, músico, rapero, DJ, productor y Bboy.

En el plano social y cultural, el músico desarrolló una carrera comprometida con sus raíces históricas. Mike su carrera en innumerables ocasiones, por ejemplo. cuando salió campeón en 1993 de la edición nacional de la DMC World DJ Championship (Campeonato Mundial de DJ de DMC), una de las competiciones más prestigiosas y antiguas de DJ’s a nivel internacional, junto a Marcelo Rodríguez y Sergio Mussa.

Perteneció a grupos como Morón City Breakers y los Dinamics Breakers de Argentina. Con la última formación, fundada a mediados de 1983, trío integrado junto a Mr Funky y Marcos Vincent, recorrieron gran parte de Buenos Aires creando conexiones, haciendo escuela y difundiendo información. En los últimos años se encontró trabajando fuertemente en los proyectos Kaza Rekordz y Dream Team, junto a Mitouno, en una muestra de su incansable producción por y para el movimiento Hip Hop.