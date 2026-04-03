El respiro llegó. Después de semanas con temperaturas propias del verano, San Juan se prepara para un cambio significativo en las condiciones climáticas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico para los próximos días, y la noticia principal es clara: el calor llega a su fin.

Para este viernes, los sanjuaninos todavía experimentarán una jornada cálida, con una temperatura máxima de 30°C durante la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día, con vientos predominantes del sector sur. Sin embargo, la novedad llegará durante la noche del viernes, cuando el organismo prevé tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 42 a 50 km/h, lo que anticipa la llegada del frente frío. Por la mañana, la temperatura rondará los 21°C con vientos del sureste de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche el termómetro marcará 24°C con vientos del sur de entre 32 y 41 km/h.

El sábado 4 de abril marcará un antes y después. La temperatura máxima apenas alcanzará los 20°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 15°C por la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado a nublado durante toda la jornada. La probabilidad de precipitación será baja, de entre 0% y 10%, pero el viento del sur seguirá presente, con ráfagas que podrían llegar nuevamente a los 42 o 50 km/h durante la madrugada. En la madrugada del sábado se espera una temperatura de 18°C con vientos del sur de entre 23 y 31 km/h. Por la mañana, el termómetro descenderá a 19°C con vientos del sureste de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche la temperatura bajará a 15°C con vientos del sureste de entre 23 y 31 km/h.

El domingo 5 de abril se perfila como una jornada fresca y sin lluvias. La madrugada arrancará con una temperatura mínima de 11°C, mientras que la máxima durante la tarde no superará los 20°C. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, tornándose parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Los vientos serán más suaves, con velocidades de entre 7 y 22 km/h provenientes del sector sureste, sin ráfagas significativas. Durante la madrugada y la mañana del domingo, la temperatura se mantendrá en 11°C con vientos del sureste de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde y la noche el termómetro alcanzará los 20°C con vientos del sureste de entre 13 y 22 km/h.

Ante este marcado descenso de temperatura, se recomienda a la población prever abrigo para el sábado y domingo, especialmente durante la noche y la madrugada, circular con precaución ante posibles ráfagas de viento el viernes a la noche y el sábado a la madrugada, no descuidar a personas mayores y niños, que son más sensibles a los cambios bruscos de temperatura, y para quienes tengan actividades al aire libre el viernes por la noche, estar atentos a la posible caída de tormentas aisladas.