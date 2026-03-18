El director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, confirmó que avanzan las gestiones para retomar la construcción de los ecodomos dentro del predio. En diálogo con DIARIO HUARPE, explicó que ya mantuvieron reuniones con el Ministerio de Infraestructura y con la empresa encargada de la obra.

“Ya tenemos el OK y nos hemos sentado a charlar con la empresa para retomar, así que estamos en ese proceso de recalcular cómo está la construcción”, señaló.

Obras paralizadas desde 2023

El proyecto había quedado detenido hace casi tres años, por lo que ahora será necesario realizar un relevamiento completo del estado de las estructuras.

“Hay que hacer todo un relevamiento y ver cómo quedaron las instalaciones después de tanto tiempo”, explicó el funcionario. Según detalló, ninguno de los módulos fue finalizado, aunque el avance general se encuentra entre el 80% y el 85%.

En total, el proyecto contempla la construcción de 10 ecodomos, pensados como una alternativa de alojamiento turístico sustentable.

Sin fecha confirmada, pero con avances

Si bien aún no hay una fecha concreta para la reactivación de las obras, desde el parque aseguraron que buscan que el reinicio sea lo antes posible.

“Estamos en proceso de diálogo y evaluación con la empresa”, indicó Teja Godoy. Además, confirmó que será la misma firma constructora la que continuará con los trabajos.

Desde el Parque Ischigualasto consideran que los ecodomos permitirán incorporar un nuevo perfil de visitante a la provincia. El objetivo es captar un segmento turístico que hoy no está plenamente desarrollado en San Juan, vinculado al glamping y turismo de naturaleza con mayor nivel de servicios.

“Sería entrar en un nicho que creemos que nos está haciendo falta, sobre todo en el departamento”, explicó.

Expectativa por el impacto económico

Según estimaciones del sector, este tipo de alojamientos puede tener una ocupación diaria significativa, lo que representaría un fuerte impulso para la actividad turística local.

La iniciativa busca no solo ampliar la oferta dentro de Valle Fértil, sino también generar mayor movimiento económico en la zona.

“Sería un segmento que hoy no tenemos y que sería bienvenido para el desarrollo del turismo”, concluyó el director.