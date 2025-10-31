La historia familiar de Jana Maradona es conocida como "muy particular". Jana es fruto de una relación extramatrimonial de Diego Maradona y no fue reconocida oficialmente por su padre hasta que cumplió 14 años. Aunque Diego la aceptó, Dalma y Gianinna "prefirieron no tener relación con ella" en aquel momento. Con el tiempo, las hermanas incluso tuvieron varios enfrentamientos vinculados a la salud de Diego.

Sin embargo, cuando Diego Maradona murió, las cosas "cambiaron radicalmente". La tragedia forzó a las hermanas a empezar a relacionarse para resolver "cuestiones muy puntuales" y, además, para encarar juntas el juicio por la muerte del Diez.

Aunque para el público en general las cosas "se habían solucionado", Jana pasó por el stream 805 de Boca y contó "con sinceridad, cómo son las cosas".

La hija del astro reveló que, en la actualidad, todavía hay fricciones: "Con Dalma y Gianinna hay un poco más de distancia porque obviamente, somos uno de cada pueblo. Eso es una realidad". Subrayó que el vínculo ya había sido "difícil de construir con mi papá en vida".

Pese a la distancia, la muerte de Maradona provocó un "quiebre en la actitud de todas". Jana explicó que desde que él no está, existen muchas cuestiones que atraviesan a los cinco hermanos y "no hay forma de afrontar si no lo hacemos juntos".

El objetivo que las une es común: "Sabemos que hay mucho y muy lindo por hacer por papá". En pos de ese propósito, la comunicación y las interacciones son constantes.

Jana detalló cómo se manifiesta esta nueva etapa del vínculo: "nos hablamos, nos llamamos y hemos tomado una birra pero también nos hemos puteados".

Lejos de ver esto como algo negativo, Jana considera que estas idas y vueltas son "muy sanadoras" y forman parte de la nueva etapa. Ella argumenta que tienen conflictos "como cualquier familia". Para la mediática, este proceso de honestidad es "necesario pasar por estas cosas porque estamos intentando construir un vínculo".