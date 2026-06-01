El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), donde reafirmó la posición de la Argentina frente al antisemitismo y destacó la relación del país con Israel.

Durante su exposición, Milei sostuvo que “el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó” y advirtió que “el espectro del odio sigue tan vivo como nunca” en el escenario internacional actual.

El mandatario destacó que la Argentina sea el primer país de América Latina en presidir la IHRA, lo que definió como un reconocimiento al compromiso institucional del país con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

En ese marco, recordó la llegada de sobrevivientes del Holocausto a la Argentina y también hizo referencia a un aspecto histórico vinculado a la presencia de criminales de guerra que ingresaron al país tras la Segunda Guerra Mundial.

El Presidente también puso en valor el trabajo de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, en iniciativas vinculadas al acceso a archivos históricos relacionados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial.

En otro tramo de su intervención, Milei advirtió que el antisemitismo también se manifiesta en la región y sostuvo que combatirlo implica defender principios centrales de la civilización occidental.

El jefe de Estado vinculó su postura con el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel y afirmó que ese hecho marcó un punto de inflexión en el escenario internacional.

En ese contexto, señaló a Israel como “bastión de Occidente” y planteó que su defensa trasciende lo estratégico, al considerarlo una causa de carácter moral.

Finalmente, el mandatario recordó los atentados contra la Embajada de Israel en Argentina y la AMIA, y señaló que esos hechos siguen presentes en la memoria y el reclamo de justicia en el país.