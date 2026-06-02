Las tarjetas de crédito ya concentran la mitad de las ventas que realizan los comercios sanjuaninos y se consolidaron como la principal herramienta de compra en un contexto marcado por la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo. Según un informe de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos, el 50% de las operaciones se realiza con crédito, el 30% mediante billeteras virtuales y apenas el 20% restante se divide entre efectivo y débito.

Para el presidente de la entidad, Marcelo Quiroga, el cambio en los hábitos de consumo refleja las dificultades económicas que atraviesan las familias y la falta de circulante en la economía.

"Lo que hoy en día está sosteniendo el comercio son las tarjetas de crédito", aseguró en diálogo con DIARIO HUARPE.

Hasta un asado en cuotas

Según explicó el dirigente, el financiamiento dejó de utilizarse exclusivamente para compras importantes y pasó a ser una herramienta cotidiana para afrontar gastos básicos.

"La tarjeta de crédito se está utilizando en lo que es alimentos, en lo que es para un asado; la gente está financiando un asado, que hoy en día te sale sobre los $100.000", señaló.

El fenómeno se observa en la mayoría de los rubros. Con un ticket promedio cercano a los $80.000, cada vez más consumidores recurren a las cuotas para concretar compras que antes realizaban al contado.

"La mayoría de la gente elige 3 o 6 cuotas, porque tampoco puede endeudarse tanto, y actualmente se están haciendo esas ventas porque la gente necesita cosas de ultra necesidad", explicó Quiroga.

Desde la cámara aseguran que la prioridad de los hogares está puesta en cubrir gastos esenciales y que eso condiciona directamente el comportamiento de compra.

"Actualmente la gente le da prioridad a las necesidades básicas", remarcó.

Expectativas para junio

El informe también destaca el papel que cumplen las promociones bancarias y los acuerdos entre entidades financieras y comercios para sostener el nivel de actividad.

Según Quiroga, las bonificaciones en las primeras cuotas y los programas de financiamiento permiten mantener operaciones que, de otro modo, no se concretarían.

"Son cosas que permiten al comercio seguir sosteniéndose, aunque los costos de financiamiento son altos", indicó.

Pese al complejo escenario que dejó mayo, los comerciantes mantienen expectativas de recuperación para las próximas semanas. En el sector consideran que junio podría representar un punto de inflexión impulsado por dos factores estacionales: las ventas por el Día del Padre y el movimiento comercial que suele generar el Mundial de fútbol.

La expectativa es que ambos eventos ayuden a dinamizar el consumo en un semestre que hasta el momento estuvo marcado por ventas moderadas y una fuerte dependencia del financiamiento para concretar operaciones.