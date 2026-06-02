Desde el Departamento de Música y el Instituto de Estudios Musicales (IEM) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) habrá una jornada de vinculación académica entre la Universidad Nacional de San Juan y Kent State University (EE.UU.), con actividades formativas y artísticas para los días 9 y 10 de junio.

Las actividades mencionadas consisten en prácticas contemporáneas de dirección orquestal y formación musical estructuradas en tres modalidades: Taller / Curso de Dirección Orquestal; Charla sobre ofertas de estudios en Estados Unidos; Práctica para directores activos con la Orquesta Pre Juvenil UNSJ; Conversatorio sobre investigación doctoral.

El invitado especial es el Dr. Isaac Terceros de Kent State University, quien estará a cargo de dos jornadas para aprender, intercambiar experiencias y fortalecer vínculos académicos y musicales internacionales.

Sobre Isaac Terceros

El director ha recorrido un camino impresionante que lo ha llevado desde su natal Bolivia hasta los escenarios más prestigiosos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Terceros obtuvo el título de Doctor en Música en la renombrada Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Su talento y dedicación también le han permitido dirigir la Orquesta Sinfónica de Bloomington y ser nombrado docente en la Kent State University en Ohio. Antes de alcanzar estos logros, Terceros obtuvo una Maestría en Dirección de Orquesta de la Universidad Central de Arkansas y una Licenciatura en Dirección Orquestal y Coral de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Estos logros académicos y profesionales reflejan su compromiso y pasión por la música.

A pesar de sus numerosos logros internacionales, Isaac Terceros nunca ha olvidado sus raíces. En Bolivia, ha sido un incansable gestor cultural, fundador y director de diversos elencos musicales. Su labor como docente en la Universidad Evangélica Boliviana (UEB) ha permitido a muchos jóvenes músicos acceder a una educación de calidad en dirección musical y disciplinas teóricas.

Como Director Artístico del Ensamble Vocal Entrecantos, Terceros ha llevado a este grupo a ganar el Concurso Municipal de Coros “Santa Cruz Canta” en dos ocasiones (2014 y 2017). Además, fundó y dirige la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra, con la que ha realizado más de 70 conciertos desde 2016, interpretando por primera vez en Santa Cruz obras monumentales del repertorio sinfónico universal, como Carmina Burana y la Novena Sinfonía de Beethoven.

Reconocimientos y Premios

En 2018, fue designado Consejero Departamental de Cultura de Santa Cruz como representante de las Artes Musicales. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, incluyendo el “Youth Peace Prize” Premio Joven Cultura 2017, el Premio Tiqui como Director del Mejor Musical del año 2018 y el prestigioso Premio JCI TOYP Joven Sobresaliente de Bolivia en 2019.

Cronograma de las jornadas

Taller / Curso de Dirección Orquestal: 09 y 10 de junio, 9 hs. en la Sala 2° piso APUNSJ.

Charla sobre becas y estudios de posgrado en Estados Unidos: 09 de junio, 16 h, Aula 12, Departamento de Música.

Práctica para directores activos con la Orquesta Pre Juvenil UNSJ: 10 junio, 19 hs. Salón planta baja APUNSJ.

Conversatorio sobre investigación doctoral: 10 de junio, 17.30 h, Sala de Audio y Vídeo, FFHA.

Las personas interesadas en participar pueden registrar su inscripción en el siguiente enlace