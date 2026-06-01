Tras meses de incertidumbre y cuidados intensivos, los 26 ejemplares de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) que habían sido secuestrados en la provincia de San Juan finalmente regresaron a su territorio de origen en Río Negro. El operativo de traslado, concretado en los últimos días, representa un hito fundamental en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre en la región. Las aves habían sido capturadas de manera ilegal en zonas protegidas de la costa rionegrina, específicamente en las áreas de La Lobería y Punta Bermeja, durante el mes de febrero de este año.

Actualmente, los cardenales se encuentran bajo estricta observación en un organismo especializado de la ciudad de General Roca. Allí deben cumplir con un periodo de cuarentena obligatoria, donde se les realizan diversos controles sanitarios y evaluaciones de comportamiento para garantizar su bienestar. Este paso es esencial para asegurar que los ejemplares estén en condiciones óptimas antes de proceder a su reinserción definitiva en el medio natural, la cual está prevista que se realice en las zonas de La Lobería y Guardia Mitre, sitios identificados como parte de su hábitat natural en la provincia.

El operativo en San Juan

El caso se originó a principios de febrero de 2026, cuando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, en conjunto con la Policía Ecológica, realizó un allanamiento clave en el departamento de Rawson. En aquel procedimiento, autorizado por la Justicia tras una investigación previa del área de Flora y Fauna, se rescataron no solo los 26 cardenales amarillos, sino también un benteveo. Además de las aves en cautiverio, las autoridades secuestraron armas de fuego sin habilitación, incluyendo un fusil calibre 7,65 y una carabina semiautomática.

El operativo representó un golpe contundente a las redes de tráfico ilegal de fauna. El infractor detectado en San Juan fue procesado a través del sistema de Flagrancia y quedó bajo arresto domiciliario mientras avanzó el proceso judicial correspondiente. Las autoridades sanjuaninas enfatizaron que cada ejemplar recuperado es un paso vital para proteger la biodiversidad del país.

Una investigación entre dos provincias

La recuperación de estas aves fue posible gracias a una investigación que se inició en Viedma a partir de la denuncia de una legisladora rionegrina en febrero pasado. La Fiscalía de Viedma abrió una causa para determinar infracciones a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y a las leyes provinciales de protección de áreas naturales. Durante las tareas de inteligencia conjuntas, se logró verificar que una de las personas vinculadas a la tenencia ilegal detectada en San Juan tendría su domicilio real en Viedma, lo que evidencia una conexión directa en la cadena de comercialización.

El trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro y sus pares de San Juan permitió que los ejemplares, tras ser estabilizados, pudieran ser trasladados de regreso a la Patagonia. La investigación preliminar continúa en trámite con el objetivo de reunir más información sobre las circunstancias del secuestro y establecer todas las vinculaciones entre los hechos denunciados en ambas provincias.

Una especie bajo amenaza crítica

El cardenal amarillo es considerado una de las aves más amenazadas de Argentina y se encuentra oficialmente categorizado como una especie "en peligro de extinción". Su población ha sufrido una disminución drástica en las últimas décadas, impulsada principalmente por la captura ilegal con fines de venta en el mercado de mascotas. La extracción de estos animales de su entorno no solo pone en riesgo la supervivencia de la especie, sino que genera un grave desequilibrio biológico en los ecosistemas locales al alterar la biodiversidad.

Desde los organismos ambientales de ambas provincias se recordó la importancia de la denuncia ciudadana para detectar y frenar estos delitos. El cumplimiento de la normativa vigente es el único camino para proteger el patrimonio natural frente a las prácticas de caza ilegal. Mientras tanto, los 26 rescatados en San Juan aguardan en General Roca el momento de volver a volar en libertad sobre el cielo rionegrino