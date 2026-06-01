El Senado de la Nación pondrá en marcha esta semana una serie de reuniones constitutivas para completar la designación de autoridades y vocalías en las comisiones que aún no terminaron de conformarse. En total serán seis los cuerpos legislativos que definirán sus conducciones entre martes y miércoles, con una marcada predominancia del oficialismo en las presidencias.

La agenda comenzará este martes con la constitución de la Comisión de Ciencia y Tecnología, prevista para las 16. Allí, una integrante del bloque PRO aparece como una de las principales candidatas para asumir la presidencia.

Media hora más tarde será el turno de la Comisión de Banca de la Mujer, que elegirá autoridades, vocalías y días de reunión. Tras el final del mandato de la fueguina María Eugenia Duré al frente de ese espacio, la conducción podría pasar a manos de La Libertad Avanza.

La actividad continuará a las 17 con la conformación de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En este caso, las mayores posibilidades también favorecen a una representante del oficialismo.

La jornada del martes concluirá con la reunión constitutiva de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, convocada para las 18. Durante el período anterior estuvo presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, aunque ahora la conducción podría quedar en manos del bloque Justicialista.

El miércoles seguirán las definiciones con la Comisión de Derechos y Garantías, que se reunirá a las 13, y la Comisión de Deporte, media hora después. En ambos casos, legisladores de La Libertad Avanza aparecen como los principales candidatos para ocupar las presidencias.

Las reuniones constitutivas se desarrollarán en una semana de intensa actividad parlamentaria. Además de distintos encuentros plenarios y debates en comisión, el principal foco estará puesto en la sesión ordinaria prevista para el jueves 4 de junio.

Para esa jornada, el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento y la aprobación del Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dos iniciativas consideradas prioritarias dentro de la agenda legislativa.

Con ese objetivo, los jefes de bloque del oficialismo y espacios aliados mantendrán una reunión de Labor Parlamentaria el miércoles desde las 11, donde terminarán de definir la estrategia para reunir los consensos necesarios y ordenar el temario que llegará al recinto.

De esta manera, el Senado busca completar la estructura de trabajo de sus comisiones permanentes y encarar la segunda mitad del año legislativo con todos sus órganos en funcionamiento.