Un procedimiento de la Policía de San Juan realizado este lunes en Chimbas derivó en la detención de dos hombres, la agresión a un efectivo policial y el secuestro preventivo de una motocicleta que circulaba sin patente. El hecho ocurrió cerca de las 13 horas sobre calle Santa Cruz, en el barrio Pampa, y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con la información policial, el episodio comenzó cuando el agente Federico Almazán, perteneciente a a la Unidad Operativa Chimbas Sur, entrevistó a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta Honda Titan sin dominio colocado. En ese momento, el conductor emprendió la fuga desde el interior del barrio Mercedario en dirección hacia calle Porres, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

La moto quedó secuestrada y radiada de circulación para su investgación y por no llevar patente.

La tarea fue asumida por personal de la División Comando Radioeléctrico Norte que se desplazó en el móvil Halcón 16, integrado por la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y el cabo Alejandro Díaz. Durante las recorridas por el interior del barrio Pampa, los uniformados observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del motociclista buscado.

Según la reseña policial, el sospechoso perdió el equilibrio cuando intentó ingresar a una vivienda y fue reducido en la vía pública con la colaboración del agente Almazán. Sin embargo, el procedimiento se tornó violento pocos segundos después.

Desde el interior del domicilio salió otro hombre que portaba dos palos. Siempre según la versión oficial, el sujeto intentó impedir la detención y golpeó al agente Almazán en la espalda. Cuando el efectivo giró para advertir la situación, recibió un segundo golpe en la mano derecha al intentar cubrirse el rostro.

La intervención policial continuó en un escenario de creciente tensión. Mientras los efectivos intentaban controlar la situación, comenzaron a arrojarles piedras desde distintos domicilios de la zona. Ante el riesgo que implicaba la agresión y con el objetivo de preservar la integridad física del personal, los uniformados se retiraron del lugar y solicitaron apoyo.

Posteriormente, las actuaciones se trasladaron a la Comisaría 17ª, donde se hizo presente el ayudante fiscal Bruno Santiago. El funcionario judicial dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves.

Como consecuencia del operativo, Mauricio Leonardo Sánchez, domiciliado en el barrio Pampa, quedó detenido y vinculado a la causa penal por las agresiones denunciadas contra el efectivo policial.

Por otra parte, Rodolfo Ernesto Sánchez, de 35 años, fue identificado como el conductor de la motocicleta Honda Titan de 150 centímetros cúbicos que motivó el procedimiento inicial. El rodado quedó radiado de circulación mediante acta N.º 601818 debido a que circulaba sin dominio colocado.

Fuentes policiales indicaron además que el motociclista quedó vinculado a un expediente contravencional y fue alojado en la dependencia policial mientras avanzaron las actuaciones correspondientes. La investigación continuó bajo directivas de la UFI Flagrancia para determinar con precisión las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el incidente.