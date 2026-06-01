Faltan 11 días para que comience la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá 2026 y GRUPO HUARPE está en este momento en la Ciudad de Nueva Orleans palpitando la previa del Mundial.

Para el programa Yo te invito de HUARPE TV, Ana Paula hizo su primera transmisión en la terraza de un departamento centrico donde se encuentra apostado el equipo especial para la cobertura mundialista, ubicado en el denominado Barrio Francés, de la ciudad estadounidense.

“Estoy en Nueva Orleans y vamos ciudad por ciudad un poco olfateando si hay o no clima mundialista. Todavía no, al menos en esta ciudad. Pero me imagino que, por ejemplo, ya en Kansas, donde están viajando las selecciones quizás ahí ya se empieza a vivir un poquito, pero recordemos que aquí al fútbol ni siquiera se llama fútbol, acá es soccer y la gente no es muy fan de este deporte”, señaló la conductora.

Además, contó detalles de la llegada de la Selección Argentina a la ciudad de Kansas donde está haciendo la concentración deportiva de todo el plantel y el cuerpo técnico.

El hotel llamado Origin, será donde se hospede el equipo argentino y estará a la espera del primer partido frente a Argelia, el próximo martes 16 de junio desde las 22 hs.

“Llegó ayer, ya estuvieron las primeras imágenes de alguno de los futbolistas, no todos, por ejemplo, Messi y de Paul, ellos todavía no han llegado. Estuve chumeando un poco el hotel en el que se van a quedar, un hotel en línea media, tres estrellas. Se han hecho algunas tareas de refacción en algunos lugares del hotel. Pero no hay nada de lujo, comodidades y demás y no, nada que ver. Es un hotel que, por ejemplo, en agosto, si vos querés quedarte, Alejandro, te cuesta un poco más de $150”.

Además, “se hicieron algunas refacciones en decoración para que la selección se sienta como en casa, con los colores del mundial en los murales”.

“Es un hotel bastante tranqui, cómodo, obviamente, se ha adaptado para hacerlo aún más cómodo, pero es un hotel al que cualquier sanjuanino de clase media puede llegar a acceder si algún día le pinta ir a Kansas”.

En cuanto al centro urbano donde está ubicado el equipo, Ana Paula dio detalles de la fisonomía y vida cotidiana que tiene Nueva Orleans: “es una ciudad donde nació el jazz, por ejemplo, es una ciudad muy bohemia, de artistas, muy cultural y muy rural, es quizás la ciudad más distinta de Estados Unidos, porque acá no vas a encontrar como esa prolijidad, esa perfección, sino es una mezcla europea, francesa y caribeña.

¿Por qué? Bueno, porque ha estado ocupada por diferentes colonias en la antigüedad. Hay muchas galerías artísticas. Además, llegaron un montón de marines, para celebrar el aniversario 250 de la independencia norteamericana y lo harán por más de un mes”.

Y agregó: “Como te decía, la fiebre por el Mundial no está como todavía muy presente, sí, esa fiebre por el 4 de julio, los festejos patrios están expresados en las banderas, todo está pintado de colores y banderas yanquis”.

“Los pasajes de avión aumentan a medida que se acercan la fecha del Mundial y lo que ha aumentado muchísimo son los precios de los hoteles. Por eso, muchos argentinos han optado por las casas rodantes o los motorhome. Mucha gente ha decidido en el último tiempo comprarse o alquilar su casa rodante para viajar. Acá esto ya está instaladísimo hace un montón y ha decidido seguir el mundial en casa rodante. Hay muchos sanjuaninos incluso que lo están planificando de esa manera y es una muy buena opción”, cerró Ana Paula.