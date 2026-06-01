

El programa “Rivadavia+Cerca” respaldada formalmente por la Ordenanza N°3681 (sancionada en julio de 2025), permitirá que uniones vecinales, clubes deportivos y centros de jubilados y administraciones de consorcio actúen como centros de cobro de la Tasa de Servicios sobre Inmuebles en sus propias instalaciones.

El programa recientemente lanzado por la Municipalidad de Rivadavia, está pensado especialmente para aquellos vecinos que, por razones de distancia, movilidad o tiempo, se les dificulta acercarse al edificio central del municipio. A partir de ahora, podrán cumplir con sus obligaciones tributarias en la institución más cercana a su hogar.

"Rivadavia + Cerca" no solo descentraliza la atención, sino que funciona como un motor de recaudación para las instituciones que decidan adherirse. Las instituciones participantes recibirán un porcentaje en concepto de comisión en función de lo recaudado en sus sedes.

Ese dinero será destinado de manera directa a los fondos de cada club, centro de jubilados o unión vecinal, permitiéndoles financiar proyectos propios, mejoras edilicias o actividades comunitarias.

En el acto de lanzamiento de la iniciativa, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, dijo a DIARIO HUARPE: “Esto tiende a otorgar beneficios a las uniones vecinales del departamento que cumplan una serie de requisitos. Para ello la idea es que se den cita a la unión vecinal a partir de hoy o cuando gusten por la Secretaría de Hacienda que ahí se les va a explicar los requisitos para poder adherirse a este programa. La idea es que las uniones vecinales sean entes recaudadores de la tasa municipal del municipio”.

Esta medida suma otra característica importante en materia económica para las entidades intermedias. Por ejemplo, los cobradores de perciben una comisión del 10 % por cada cobro, cuya percepción va directamente a la institución.

“Tenemos unos 350 barrios con 25 uniones vecinales. Por eso, también desde el municipio tenemos el área de relaciones institucionales que da la posibilidad a quienes quieran regularizar una institución, una unión vecinal, de poder acercarse por el municipio y regularizar la institución para que de esta manera cumpla con los requisitos necesarios para este programa y para muchos”, dijo Miodowsky.

Además, contextualizó el intendente: “son tiempos difíciles, son tiempos complejos, donde entiendo que quienes tenemos responsabilidad pública, tenemos que agudizar el ingenio y en este sentido, ver de qué manera poder otorgar beneficios para las instituciones, para que tengan mejoras y también que al municipio entren los recursos, para seguir haciendo mejores obras y más servicios”.

Convocatoria abierta para instituciones

La Municipalidad de Rivadavia invita a todas las comisiones directivas de las instituciones del departamento que deseen sumarse a este programa a realizar el trámite de adhesión. El trámite puede hacerse en la oficina de Rentas, en el edificio de la Municipalidad de Rivadavia, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs. Contacto: WhatsApp 2645469993.

Con "Rivadavia + Cerca", el municipio optimiza la recaudación, el vecino gana comodidad y las instituciones barriales obtienen recursos clave para seguir creciendo junto a la comunidad.