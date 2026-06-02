En el expediente EX-2026-44525894, denominado “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas” da curso legal para un proceso de privatización y desguace del sistema nuclear argentino.

Mientras a principios de mayo, aterrizaba en el país una delegación de funcionarios estadounidenses integrada por Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) iniciaba el mencionado acto administrativo como una llave maestra de acceso para que el sector empresarial estadounidense audite los activos nucleares nacionales antes de su adquisición definitiva.

El Inventario del despojo

La documentación revelada por El Destape es taxativa sobre el alcance de lo que el Estado pone a disposición de los "interesados". La CNEA abrirá sus puertas para que privados releven:

Recursos y Materiales: Material nuclear, sistemas y yacimientos.

Infraestructura: Plantas, complejos, instalaciones y equipamiento.

Patrimonio inmaterial: Documentación técnica asociada, antecedentes operativos y "capacidad institucional".

Derechos: Cualquier elemento patrimonial, material o inmaterial, que esté bajo custodia o competencia de la CNEA.

Tecnología y Uranio

La avanzada privatizadora tiene blancos específicos que coinciden con los intereses de seguridad nacional de Washington. El Reactor AR 10: Un proyecto de investigación clave que ya había sido blanco de presiones externas, bajo el argumento de que "Argentina no puede darse el lujo" de tales desarrollos.

Los yacimientos de Uranio: Encuadrado dentro del "Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro de Minerales Críticos" firmado con EE. UU., los ojos están puestos en Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut). Argentina posee recursos identificados por un total de 38.740 toneladas de uranio.

Actores en la Sombra

Aparecen nombres propios que vinculan al poder económico local con los intereses extranjeros. Además de corporaciones conocidas como UrAmerica Ltd o Blue Sky Corp, surge la firma Fisherton Mining SA, creada en junio de 2025. Llamativamente, esta empresa aparece mencionada en un expediente titulado "Informe Nuclear Reservado", iniciado en septiembre de 2025, lo que sugiere que el terreno para este saqueo se viene abonando hace meses en las sombras.

La Doctrina Monroe en el Átomo

La visita de la delegación estadounidense, que recorrió los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche, funcionó como una "auditoría de compra". Al mismo tiempo, funcionarios de la Embajada y del Tesoro de EE. UU. ya hablan abiertamente del "compromiso argentino" para la extracción de uranio y tierras raras.

Mientras se desguazan proyectos de vanguardia como el CAREM, la administración Milei reduce décadas de desarrollo científico a una simple liquidación de activos. Lo que se entrega no es solo material; es la autonomía energética del país y el presente y futuro de su soberanía científica.



Fuente: Agenda Malvinas.



