En una jornada fundamental para el crecimiento del Jáchal, se presentó el proyecto ecoturístico “Parque Aventura Cauquenes”. Esta ambiciosa propuesta tiene como objetivo consolidar un espacio de desarrollo turístico sustentable en uno de los entornos naturales más destacados de la región, ubicado en las cercanías del Dique Los Cauquenes. El evento tuvo lugar en la estancia de Agua Arriba, donde el titular del emprendimiento, Roberto Pombo, detalló el masterplan diseñado para este sector que posee un altísimo valor ambiental y paisajístico.

Roberto Pombo.

La presentación contó con un fuerte respaldo institucional, reflejado en la presencia de autoridades municipales y provinciales que recorrieron el predio para conocer en profundidad las características de la inversión. Entre los asistentes se destacaron el secretario de Gobierno, Dr. Juan Pablo Dara; el coordinador de Turismo, Vito Gómez; y el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Héctor Sánchez, quien estuvo acompañado por los concejales Mariela Mesías, Walter Berón y Gema Casas. Asimismo, participó Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de San Juan, subrayando el interés provincial en la conservación del área.

Las autoridades destacaron que el "Parque Aventura Cauquenes" puede transformarse en una herramienta clave para generar nuevas oportunidades de desarrollo local

Infraestructura verde y senderos educativos

El proyecto se fundamenta en un modelo de desarrollo que prioriza el respeto por el ambiente y la conservación de los recursos naturales. Uno de los pilares del Masterplan es la implementación de tecnologías sanitarias ecológicas, diseñadas específicamente para minimizar el impacto ambiental de las futuras actividades turísticas y garantizar la sostenibilidad del espacio a largo plazo.

Además de la infraestructura técnica, el "Parque Aventura Cauquenes" proyecta la creación de una red de senderos educativos y recreativos. Estos caminos permitirán a residentes y turistas conocer las particularidades naturales de la zona y disfrutar del paisaje de manera responsable, promoviendo la valorización del patrimonio cultural y turístico local.

Un aspecto central de estas acciones es la preservación de la flora y fauna nativa, considerada un componente esencial para mantener el equilibrio ecológico y proteger la biodiversidad propia de este sector jachallero.

Un paso hacia el Geoparque Unesco

La propuesta no solo busca atraer visitantes, sino que se alinea estratégicamente con los objetivos de Jáchal en su proceso de validación internacional como Geoparque Unesco. Al incorporar criterios de sostenibilidad y cuidado del entorno, la iniciativa fortalece el posicionamiento del departamento como un destino de excelencia asociado al turismo de naturaleza y al desarrollo sustentable.

Durante la recorrida, las autoridades presentes coincidieron en la importancia de diversificar la oferta turística departamental sin comprometer los recursos naturales característicos de la región. En este sentido, destacaron que el "Parque Aventura Cauquenes" puede transformarse en una herramienta clave para generar nuevas oportunidades de desarrollo local. El proyecto no solo aspira a ser un atractivo recreativo, sino también a consolidar un vínculo más estrecho entre la comunidad y su patrimonio natural, promoviendo la educación ambiental y el cuidado del entorno como motores de progreso económico.

Con esta presentación, Jáchal da un paso significativo en su estrategia de posicionamiento turístico, apostando por emprendimientos privados que, en sintonía con las políticas públicas, buscan proteger el paisaje mientras dinamizan la economía regional. La integración de tecnologías limpias, educación ambiental y preservación de especies nativas sitúa a este proyecto como un referente de la nueva visión ecoturística que el departamento pretende proyectar al mundo