El retorno de Jay Mammon a la TV luego de su causa por abuso sexual no estuvo exento de polémica, como lo evidenció un acalorado cruce con la periodista Valeria Sampedro durante su participación en el programa de Juana Viale, "Almorzando con Juana" (El Trece).

Después de presentar a Aníbal Pachano, la doctora Mirta Verbuch y a la dupla del noticiero matutino del canal, que encabezan Valeria y Nacho Otero, la presentadora dejó al humorista para el final, le dedicó unas cálidas palabras y un abrazo, quien no dudó en llenarla de halagos por su look, un vestido rojo de terciopelo, y su nuevo corte de pelo a la altura de la mandíbula.

“Vengo con un futuro hermoso”, señaló él sobre sus proyectos en televisión y radio, donde expresó que se encontraba muy feliz de aceptar su invitación. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el conductor habló sobre la denuncia por abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto, lo que desencadenó un enfrentamiento con Sampedro.

Durante el programa, Mammon compartió su versión de los hechos, asegurando que la Justicia lo había declarado inocente y que la causa había prescrito. "Pasé momentos difíciles tras la denuncia por parte de Lucas Benvenuto y volví a asegurar que la Justicia me declaró inocente."

Sin embargo, Sampedro intervino para corregirlo, señalando que la prescripción de la causa no equivale a una declaración de inocencia por parte de la Justicia. "No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente. Lo que determina la Justicia es que la causa prescribió."

El cruce entre Jay Mammon y Valeria Sampedro escaló rápidamente, con ambos intercambiando opiniones sobre el caso y la credibilidad de las víctimas de abuso sexual. El mediático defendió su posición, insistiendo en que había sido víctima de una falsa acusación diciendo que "se le cree a la falsa víctima." Mientras que la periodista le retrucó y destacó la importancia de creer en las víctimas. "En general, no se les cree a las víctimas, y esto es una cuestión histórica."

La discusión, que estuvo lejos de llegar a una conclusión, dejó en evidencia las controversias y divisiones que rodean este caso.