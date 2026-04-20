El patinador sanjuanino Jesús Octavio Morte Brizuela logró el primer puesto en la categoría Libre Masculino Juvenil durante la World Cup 2026 de patinaje artístico, disputada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 11 y el 19 de abril.

La competencia, organizada por World Skate, reunió a deportistas de distintos países y posicionó al representante local en lo más alto del podio tras alcanzar una puntuación final de 113.16 puntos en la prueba Free Skating Men Youth.

El sanjuanino se impuso con claridad sobre sus rivales directos, Cesar Caballero, de Paraguay, quien obtuvo 85.96 puntos, y Neyen Lafuente, de Argentina, con 85.25. Además, Morte Brizuela lideró tanto el programa corto como el programa largo, consolidando su rendimiento a lo largo de toda la competencia.

El deportista representa al Andino Patín Club y entrena bajo la supervisión de Mariana Rodríguez Pi. Su preparación cuenta también con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de San Juan.

Con este resultado, el patinador accedió a la instancia final del circuito internacional, que se desarrollará en Cesena, Italia, del 1 al 7 de junio. Allí se medirán los mejores exponentes de la disciplina en busca del título definitivo.

La competencia en Buenos Aires formó parte del calendario oficial del patinaje artístico a nivel internacional y reunió a atletas de distintas categorías, consolidándose como una de las citas más relevantes del circuito en la región. El desempeño del sanjuanino se inscribe dentro de la participación argentina en el torneo y refleja la presencia de representantes nacionales en este tipo de eventos.