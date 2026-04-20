Sin brote ni pico de dengue en San Juan durante la temporada de mayor riesgo

Al cierre de la temporada de mayor riesgo por enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, zika y chikungunya, el Ministerio de Salud de la provincia brindó un balance positivo sobre la situación epidemiológica. El dato central del ciclo 2025-2026 es la ausencia de picos de contagio, logrando mantener la curva de casos bajo control incluso durante los meses críticos de marzo y abril.

Así lo confirmó Liliana Salvá, jefa del Programa de Vectores, a DIARIO HUARPE y explicó que, si bien el mosquito ya convive con los sanjuaninos, las estrategias aplicadas permitieron evitar una circulación viral de impacto. "Este año ha sido muy tranquilo. Si bien tuvimos notificaciones de sospechosos por personas que han viajado, solo se confirmaron uno o dos casos y fueron estrictamente importados", detalló Salvá.

A su vez, la funcionaria destacó que no hubo complicaciones por circulación viral masiva: "Estamos acordes a nivel nacional, donde también se registró una baja cantidad de casos".

La clave para evitar los picos estuvo en el monitoreo temprano. Salvá indicó que, a través de sensores de ovopostura instalados desde octubre en lugares específicos de cada departamento, el equipo de Salud pudo identificar con precisión las zonas donde la población de mosquitos aumentaba y actuar de inmediato.

"Cuando detectábamos que las poblaciones crecían en una semana determinada, notificábamos de inmediato al municipio para generar acciones de descacharreo en ese barrio específico", señaló. Esta metodología de "ataque dirigido" impidió que los focos de mosquitos se transformaran en brotes locales de la enfermedad.

Además del control territorial, Salvá destacó que la implementación de la vacuna contra el dengue se incorporó como una herramienta complementaria dentro de la estrategia sanitaria. Indicó que, junto con el monitoreo del mosquito y las acciones de descacharreo, la vacunación permitió reducir el riesgo de circulación del virus.

El desafío para el próximo semestre

Pese a la ausencia de picos de casos, la jefa del Programa de Vectores advirtió que no se debe bajar la guardia. Actualmente, las hembras de Aedes aegypti se encuentran en una etapa de alta actividad de ovoposición, dejando huevos que pueden resistir durante el invierno y eclosionar en septiembre u octubre.

Por esta razón, la funcionaria señaló que el compromiso de los sanjuaninos en el ámbito intradomiciliario es clave. Para los meses de frío, recomendó realizar una limpieza profunda y el cepillado de bordes en recipientes, bebederos y desagües de aire acondicionado, con el objetivo de eliminar los huevos y reducir la población de mosquitos en la próxima temporada.

Dato

No hubo ningún caso de sika ni de chikungunya en San Juan.