El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en venta uno de sus departamentos ubicados en la ciudad de La Plata, con un valor solicitado de 95.000 dólares, según la información disponible en una publicación inmobiliaria.

El inmueble se encuentra en calle 48, entre 6 y 7, en un edificio de aproximadamente 50 años de antigüedad. Se trata de un departamento de tres ambientes ubicado en el cuarto piso, con vista al frente y una superficie cubierta de 98 metros cuadrados.

De acuerdo a la descripción comercial, la propiedad cuenta con tres dormitorios, un baño principal completo con bañera e hidromasaje, y dos toilettes adicionales, uno de ellos con ducha. Además, se destaca su estado de conservación.

La operación se conoce en paralelo a una investigación judicial que analiza la evolución patrimonial del funcionario. En ese expediente se evalúan distintas operaciones inmobiliarias y movimientos de bienes registrados en los últimos años.

Según consta en documentación patrimonial, el inmueble fue incorporado al patrimonio del funcionario en 2016 y figura declarado en su presentación de bienes. En el mismo período, se registraron otras adquisiciones inmobiliarias en distintos puntos del país.

La investigación judicial continúa en curso con análisis de operaciones financieras y declaraciones de testigos vinculados a distintas transacciones. El caso se tramita en el fuero federal correspondiente.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el destino que tendrá el dinero en caso de concretarse la venta ni sobre plazos estimados para la operación inmobiliaria.