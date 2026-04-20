Con un avance de obra del 87%, la construcción del Hospital Aldo Cantoni de Calingasta, está a muy poco de completarse. El espacio público permitirá dar respuesta integral a las demandas de la comunidad calingastina y de localidades aledañas. Durante una visita del gobernador Marcelo Orrego al departamento, el mandatario pudo constatar cómo están desarrollándose las operaciones.

En la comitiva, acompañaron a Orrego, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y demás autoridades de gobierno.

Actualmente, los trabajadores están terminando las tareas de carpinterías de aluminio, pulido de pisos y colocación de equipos de termomecánica.

Mientras que, la aplicación de la pintura en todo el edificio está también bastante avanzada y con detalles a terminar. Además, se está colocando las piezas de cielorraso al sector internación en el interior del edificio.

Además, se van fijando los muebles, las cubiertas del techo, las cenefas y tabiques internos.

Por otro lado, los lugares exteriores, pisos articulados de hormigón, veredines de baldosones de grancilla y rejas doble línea municipal, también están a punto de completarse.

Centro sanitario indispensable para Calingasta

La construcción se levanta en un predio ubicado sobre Ruta Provincial 412, en la localidad de Villa Calingasta, al norte del barrio Río Calingasta. Esta nueva localización fue pensada para optimizar el acceso y fortalecer el entorno urbano, integrando al hospital con el tejido social y brindando condiciones adecuadas tanto para la atención médica como para el trabajo del personal sanitario.

El nuevo hospital Cantoni contará con 13 consultorios, farmacia, sector de internación con 24 camas, sala de esterilización, cocina, comedor, lavandería, sala de conferencias, depósito, sector de urgencias, morgue, servicio de diagnóstico por imágenes (rayos X, mamografía), área de obstetricia y un sector de kinesiología.