El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa ingresó al Senado bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y propone cambios estructurales en el sistema de acceso a beneficios.

El texto plantea un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Quienes accedan al proceso deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Según el proyecto, la falta de cumplimiento implicará la suspensión del beneficio.

La propuesta también establece un sistema de fiscalización que incluirá el cruce de datos entre Anses, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. En caso de detectarse inconsistencias, se prevé la suspensión preventiva de las pensiones, con instancia de defensa administrativa.

En materia de prestaciones, el proyecto fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, elimina la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar incrementos adicionales vinculados a invalidez laboral o zonas desfavorables.

Otro de los puntos centrales es la modificación del esquema laboral. La iniciativa establece la incompatibilidad entre el beneficio y el empleo formal registrado, lo que impide mantener la pensión en caso de acceso a un trabajo en relación de dependencia.

El proyecto también introduce cambios en el sistema de financiamiento de las prestaciones. Se autoriza la firma de convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos, lo que impacta en la estructura de negociación con obras sociales y prepagas.

En ese marco, se eliminan mecanismos vinculados a la actualización automática de aranceles por IPC y se redefine el sistema de ajustes, que quedará atado al haber mínimo jubilatorio o a revisiones periódicas.

La iniciativa ingresa en un contexto de debate legislativo y se espera discusión en el Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto.