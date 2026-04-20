La época invernal es refugio tambien para la excusa de comer demás, sin embargo una especialista explicó por qué no hay que comer más calorías cuando hace frío. Contrario a la creencia popular, el descenso de la temperatura no implica necesariamente que el cuerpo requiera un aporte energético superior.

Según explicó la licenciada Mariana Sirerol (MP:252), a DIARIO HUARPE, cuando las personas utilizan la vestimenta adecuada y permanecen en ambientes calefaccionados, el organismo no realiza un esfuerzo extra significativo para mantener la temperatura corporal.

"Muchas veces pensamos que las necesidades calóricas son mayores, y en realidad esto es entre comillas", señaló la especialista, aclarando que el gasto solo aumenta si se permanece a la intemperie pasando frío.

Qué lleva un guiso saludable

Para transitar esta época, los platos calientes son una excelente estrategia debido a que brindan una mayor sensación de saciedad. Sirerol propone adaptar el "plato saludable del verano" (vegetales y proteínas) al formato de estofados o guisos, cuidando los métodos de cocción. "Podemos hacer un plato saludable partiendo de evitar las frituras como base y el aceite agregarlo al final de la preparación cuando lo vamos a comer en forma medida", detalló la nutricionista para garantizar el aprovechamiento de las grasas saludables.

En cuanto a los ingredientes, la recomendación es priorizar carnes magras como pechuga de ave, lomito de cerdo o cortes vacunos sin grasa, en lugar de opciones procesadas como el chorizo o la panceta. Para quienes buscan opciones más económicas o no consumen carne, la licenciada destacó la combinación de cereales con legumbres (lentejas, garbanzos o porotos) para obtener una "proteína completa".

El valor de los alimentos de estación

Un pilar fundamental de la nutrición invernal es el uso de frutas y verduras de temporada, ya que no solo son más económicas, sino que poseen los nutrientes específicos que el cuerpo necesita en esta fase del año.

"La naturaleza que es tan sabia nos da lo que necesitamos en cada época... en esta época otoñal o invernal comienzan a aparecer los cítricos, ricos en vitamina C para reforzar nuestras defensas", explicó Sirerol.

Además, la especialista sugirió incorporar una amplia variedad de colores en las preparaciones para asegurar el aporte de distintas vitaminas y minerales, advirtiendo que, si bien algunas vitaminas se pierden por el calor de la cocción, el volumen de vegetales ayuda a enriquecer el plato.

Meriendas caseras vs. ultraprocesados

Respecto a los hábitos de la tarde, la licenciada subrayó que realizar preparaciones caseras como bizcochuelos o galletas es siempre preferible a consumir paquetes industriales. Para mejorar la calidad nutricional de estas meriendas, recomendó utilizar purés o ralladuras de frutas y verduras para endulzar naturalmente y reducir el uso de azúcar y grasas.

Finalmente, Sirerol recalcó que disfrutar de comidas tradicionales como una sopa de fideos o un churro de manera ocasional forma parte de una "relación sana con la comida". "Si esto es algo que yo quiero comer todos los días, priorizar la incorporación de alimentos que tengan mejor calidad nutricional", concluyó, enfatizando que las recomendaciones saludables son aplicables a la población general.