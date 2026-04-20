En el marco de una agenda oficial en Calingasta, el Gobierno provincial mantuvo un encuentro con proveedores de servicios mineros del departamento, donde se puso el foco en el desarrollo de una ley específica para potenciar la actividad y en los desafíos estructurales que enfrenta el sector.

La reunión fue encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto al diputado departamental Jorge Castañeda, quienes compartieron una mesa de trabajo con la comisión directiva de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA), entidad que nuclea a empresas vinculadas a la actividad.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el avance en el proyecto de ley de desarrollo minero local, una iniciativa que busca fortalecer la participación de proveedores sanjuaninos en los grandes emprendimientos y generar un mayor impacto económico en la provincia. Durante la reunión, se intercambiaron opiniones y aportes técnicos con el objetivo de enriquecer la propuesta y alinearla con las necesidades concretas del sector.

Desde el Gobierno destacaron la importancia de construir este tipo de herramientas con la participación directa de los actores involucrados. En ese sentido, el diálogo con CASEMICA permitió identificar puntos clave para mejorar la competitividad de las empresas locales y ampliar sus oportunidades dentro de la cadena de valor minera.

Además del marco normativo, la conversación incluyó temas estructurales que condicionan el crecimiento de la actividad en Calingasta. Entre ellos, se plantearon necesidades vinculadas a infraestructura, disponibilidad de recursos hídricos y conectividad, factores considerados estratégicos para acompañar el desarrollo productivo en una de las zonas con mayor proyección minera de la provincia.

El encuentro también funcionó como instancia de articulación entre el sector público y privado, en un contexto donde la expansión de proyectos mineros exige mayor capacidad de respuesta por parte de los proveedores locales. En ese escenario, la futura ley aparece como una herramienta clave para ordenar y potenciar ese crecimiento.

De la reunión participaron además el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, y el director de Regímenes Promocionales, Mauricio Monserrat. Por parte del sector empresario, estuvo presente el presidente de CASEMICA, José Adolfo Ibazeta, junto a integrantes de la comisión directiva. También formó parte del encuentro el concejal Heber Tapia.

Con este tipo de reuniones, el Ejecutivo busca consolidar una agenda minera con anclaje territorial, en la que los departamentos productivos tengan un rol activo en la definición de políticas y en la generación de oportunidades económicas a nivel local.