El Ministerio de Gobierno de San Juan llevará adelante el próximo martes 28 de abril la apertura de la Mesa ProNaPre de Pistacho, junto con la presentación de nuevas fichas de prevención laboral orientadas a distintos sectores productivos de la provincia.

El encuentro se realizará a las 10.30 horas en la Sala Cruce de los Andes y forma parte del Programa Nacional de Prevención por Rama de Actividad (ProNaPre), una iniciativa que busca fortalecer la seguridad laboral mediante herramientas específicas para cada actividad económica.

La jornada contará con la participación de autoridades provinciales, encabezadas por la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a representantes de áreas como Producción, Trabajo e Innovación, Minería, el INTA, el Renatre, la Uatre, cámaras del sector olivícola y pistachero, la Universidad Nacional de San Juan, Minas Argentinas y la UART.

Durante el primer panel, titulado “Herramientas para el Agro”, se presentarán materiales técnicos elaborados en forma conjunta entre organismos públicos y privados. Entre ellos se incluyen una ficha sobre cosecha manual de olivo y un tríptico sobre cosecha en vitivinicultura.

Las exposiciones estarán a cargo de referentes técnicos del área de Trabajo, quienes detallarán los lineamientos elaborados en el marco del consenso multisectorial.

El segundo panel estará destinado al sector minero, donde se presentará la ficha técnica del puesto de perforista en minería, con foco en la prevención de riesgos en tareas de alta complejidad operativa.

El programa ProNaPre articula acciones entre organismos nacionales y provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en sectores estratégicos de la economía sanjuanina.