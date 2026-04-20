En el marco del Día Mundial de la Voz, que se conmemoró el 16 de abril, el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV, puso el foco en una problemática frecuente pero muchas veces subestimada: la disfonía. Para abordar el tema, “Nos visita el doctor Arturo Arabel”, otorrinolaringólogo, quien explicó de manera clara por qué los cambios en la voz no deben pasarse por alto.

“La disfonía es cuando una persona tiene esa voz ronquita, para que lo entienda la población”, señaló el especialista, quien remarcó que, desde el punto de vista médico, esa ronquera ya se considera una alteración que merece atención. En especial, en quienes utilizan la voz como herramienta de trabajo, como docentes, locutores, periodistas o cantantes.

Según explicó Arabel, el problema suele aparecer tras un uso excesivo o inadecuado de la voz. “Al tener una exigencia vocal importante, si no tenés una educación vocal adecuada, podés desarrollar ciertas patologías”, indicó. Entre ellas, mencionó nódulos, pólipos o quistes en las cuerdas vocales, lesiones benignas que afectan el cierre normal de la laringe y generan ese sonido áspero o fatigado.

Señales de alerta y causas frecuentes

Uno de los principales indicadores de disfonía es la persistencia de la ronquera. “Cuando notás que tu calidad vocal cambia, que no es tu voz habitual, tenés que consultar”, advirtió el médico. En muchos casos, los pacientes relatan que terminan el día con la voz desgastada, especialmente quienes hablan durante largas jornadas.

Además del abuso vocal, existen otros factores que influyen. El cigarrillo, las alergias y el reflujo gastroesofágico pueden irritar la laringe y provocar disfonía. “Los jugos gástricos irritan y queman, y eso te puede dar disfonía”, explicó Arabel, al referirse a la llamada laringitis por reflujo.

En niños también puede aparecer esta condición, especialmente en aquellos que gritan con frecuencia. “Un niño ronco no es normal, necesita ser controlado”, enfatizó, desmitificando la idea de que se trata de algo hereditario o sin importancia.

Para el diagnóstico, el estudio más utilizado es la rinofibrovideolaringoscopía, un procedimiento rápido y sencillo que permite observar directamente las cuerdas vocales. “En tres a cinco minutos tenés una imagen clara y un diagnóstico”, aseguró.

Prevención y cuidado diario

La buena noticia es que la disfonía puede prevenirse con hábitos simples. La hidratación es uno de los pilares fundamentales. “Cuando tomás mucha agua, se hidrata la mucosa y la laringe funciona mejor”, explicó el especialista.

También recomendó evitar el tabaquismo y moderar el uso de la voz. “El uso mesurado de la voz es clave, no hacer abuso vocal”, sostuvo. Incluso situaciones cotidianas, como gritar en eventos deportivos, pueden generar lesiones. “Podés tener un hematoma por un grito exagerado”, alertó.

En cuanto a los mitos, aclaró que hablar en voz baja puede ayudar en ciertos casos, pero no reemplaza el reposo vocal cuando es necesario. “Si no hacés reposo, es como intentar rehabilitar sin avanzar”, explicó.

El tratamiento dependerá del diagnóstico. En muchos casos, se indica terapia fonoaudiológica, que permite corregir la técnica vocal y evitar la progresión del daño. Sin embargo, si la consulta se retrasa, algunas lesiones pueden requerir cirugía.

“La consulta precoz es fundamental”, insistió Arabel. “Con un estudio simple podés prevenir complicaciones mayores”.

La campaña por el Día Mundial de la Voz busca justamente eso: generar conciencia. Porque, como resumió el especialista, la voz no solo permite comunicarnos, también refleja nuestro estado emocional y nuestra salud general.