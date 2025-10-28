Esta mañana, alrededor de las 8:30, el arquero español Josep Martínez, de 27 años, jugador del Inter de Milán y compañero de Lautaro Martínez, atropelló a un hombre de 81 años en Fenegró, cerca de Milán. El hombre, que se trasladaba en silla de ruedas, habría perdido el conocimiento antes de invadir la calle, según las primeras hipótesis.

El arquero español Josep Martínez, jugador del Inter de Milán, atropelló y mató a un hombre de 81 años, en un accidente de tránsito. (Josep Martínez IG)

Martínez intentó socorrer a la víctima, pero ni él ni los servicios de emergencia pudieron salvarle la vida. La prensa italiana indica que el hombre podría haber sufrido un desmayo o un ataque al corazón, lo que provocó que se encontrara en medio de la calzada al momento del accidente.

A raíz de este trágico suceso, el Inter de Milán decidió cancelar la rueda de prensa prevista del entrenador Cristian Chivu antes del partido de Serie A contra la Fiorentina, evidenciando la gravedad del incidente y su impacto en el club.

Josep Martínez llegó al Inter en julio de 2024 tras una destacada temporada en el Genoa, que le valió un pase de aproximadamente 13,5 millones de euros. En el equipo italiano, se desempeña como reemplazante natural del suizo Yann Sommer, aunque hasta el momento solo ha disputado partidos de Copa Italia y algunos encuentros de Serie A.

El arquero se formó en La Masía, la reconocida cantera del Barcelona, y luego pasó por Las Palmas y el RB Leipzig de Alemania antes de su llegada a Italia. El incidente conmociona al club y al fútbol italiano por la inesperada tragedia ocurrida antes de un compromiso importante en liga.