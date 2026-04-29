La tranquilidad del barrio Alameda se vio alterada por una secuencia que terminó de la peor manera para Cristian Andrés Castro. Todo comenzó en la madrugada del 18 de abril cuando un hombre identificado como Mario Josué Ríos, de 28 años, intentaba eludir a la Brigada Sur en medio de un operativo. En su desesperación por no ser atrapado, el sujeto conocido como Judas irrumpió en la casa de Castro para esconderse, lo que generó un fuerte cruce de palabras entre ambos.

Durante la discusión, la situación escaló violentamente. Según la reconstrucción de los hechos, Ríos golpeó a Castro en la cabeza utilizando un ladrillo antes de continuar con su escape. Aunque el dueño de casa quedó herido y con malestares evidentes, decidió quedarse en su hogar sin buscar ayuda médica inmediata. Mientras tanto, el agresor fue capturado apenas un día después, pero por una causa totalmente ajena vinculada a delitos contra la propiedad.

Con el paso de las horas, el estado de Castro se volvió crítico. El 20 de abril debió ser ingresado de urgencia al Hospital Rawson, donde los médicos detectaron una fisura de cráneo y un derrame cerebral. A pesar del esfuerzo de los profesionales en terapia intensiva, el joven falleció finalmente el pasado 27 de abril. Este desenlace obligó a los encargados de la UFI Delitos Especiales a cambiar la carátula de la investigación de lesiones a homicidio.

Ríos ya contaba con antecedentes por un episodio ocurrido en diciembre del año pasado. En aquella oportunidad, lo sorprendieron mientras intentaba robar materiales de construcción en el Cementerio San Miguel y trataba de huir de los efectivos policiales. Ahora, el único imputado por este crimen permanece detenido mientras la justicia avanza en el esclarecimiento del ataque fatal.