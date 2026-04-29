El piloto argentino Franco Colapinto cumplió uno de sus mayores sueños fuera de las pistas al conocer cara a cara a Lionel Messi en Miami, en un encuentro que rápidamente generó repercusión en redes sociales. La reunión se produjo en la previa del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará el próximo fin de semana en esa ciudad.

El cara a cara tuvo lugar en el predio del Inter Miami, donde el capitán de la Selección argentina se encontraba junto a Rodrigo De Paul. Allí, los tres compartieron un momento distendido que quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron.

El encuentro se dio pocos días después del impactante show que Colapinto realizó en Buenos Aires y en medio de su preparación para una nueva fecha del calendario de Fórmula 1. La posibilidad de conocer a Messi era una ilusión que el joven piloto venía manifestando desde hacía tiempo.

La reunión no solo cumplió un deseo personal del piloto, sino que también generó gran entusiasmo entre los fanáticos del deporte argentino, al reunir a dos de sus máximas figuras en distintas disciplinas. Incluso, el momento incluyó gestos simbólicos, como el intercambio de regalos, que reflejaron la admiración mutua entre ambos.

El episodio tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde las imágenes del encuentro se multiplicaron y despertaron miles de reacciones. La coincidencia entre Colapinto y Messi en Miami, en la antesala de un evento deportivo internacional, consolidó una escena que muchos seguidores esperaban desde hace tiempo.

De esta manera, el piloto argentino sumó un recuerdo especial a su creciente carrera internacional, en un contexto donde continúa ganando protagonismo dentro del automovilismo mundial.