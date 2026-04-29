El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentará una de las exposiciones más exigentes de su gestión al presentarse en la Cámara de Diputados, donde deberá responder una batería de miles de preguntas enviadas por legisladores de la oposición en el marco de su informe de gestión.

El volumen de consultas marca un hecho inédito reciente: en apenas 48 horas, los distintos bloques parlamentarios enviaron cerca de 4.800 preguntas, lo que representa un récord y anticipa una sesión extensa y de alta tensión política.

La presentación se realizará este miércoles 29 de abril y será la primera vez que Adorni rinda cuentas ante el Congreso desde que asumió como jefe de Gabinete. El encuentro estará atravesado por un clima adverso, con cuestionamientos vinculados tanto a la gestión como a su situación patrimonial.

En ese contexto, la oposición buscará poner contra las cuerdas al funcionario con preguntas que abarcan distintos ejes: desde la marcha de la economía hasta denuncias judiciales y decisiones políticas del Gobierno nacional. La estrategia apunta a exponer inconsistencias y exigir explicaciones en una sesión que podría extenderse durante varias horas.

El escenario se vuelve aún más sensible debido a las investigaciones que involucran al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, lo que agrega presión a su presentación pública y eleva la expectativa política en torno a sus respuestas.

Además, el presidente Javier Milei confirmó que estará presente en el recinto, en un gesto de respaldo político que refuerza la importancia del evento dentro de la agenda oficialista.

Con este panorama, la exposición de Adorni se perfila como una verdadera prueba de fuego para el Gobierno, en un Congreso que se prepara para uno de los debates más intensos del año legislativo.