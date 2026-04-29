Quién es la famosa que se separó de su marido tras nueve años juntos

Tras nueve años de amor y casi dos de matrimonio, Silvina Escudero y Federico decidieron poner fin a su camino compartido. La noticia fue confirmada por la propia bailarina a Ángel de Brito, marcando el cierre de una etapa que, según trascendió, venía atravesando tormentas desde hace tiempo.

Los detalles de este distanciamiento salieron a la luz en el programa LAM, donde Pepe Ochoa relató que "está separada hace un mes, él se mudó. Intentaron reanudar el tema, tuvieron crisis y volvieron varias veces". A pesar de que "viven cerca, trataron pero no pudieron. No hubo terceros en discordia, sino que fue el desgaste".

Un viaje reciente a Brasil parece haber sido el punto de inflexión para la pareja. Al respecto, De Brito comentó que ella "está bien, dice que hace tiempo venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión". Hasta el momento del anuncio, la situación era solo de conocimiento familiar.

Sus compañeros de trabajo también notaron el proceso emocional de Silvina. Karina Iavícoli recordó que "estuvo muy triste antes del verano, la veía mal. Me llamó la atención que, hace unos días, la noté distinta. Ahora entiendo". Este desenlace llega después de que ambos lucharan juntos por el deseo de ser padres.

En una reciente aparición televisiva, la bailarina reflexionó sobre su presente y aseguró que "hay que ser muy valiente para separarse". Con la decisión tomada, ahora ambos deberán afrontar los trámites legales del divorcio mientras inician sus vidas de forma independiente.