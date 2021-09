Joven prostituida por su madre: una agrupación de Veteranos sanjuanina aclaró que dos imputados no pertenecen a sus filas

La Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, situada en San Juan, aclaró ante la Confederación y Comisión de Excombatientes de Malvinas de la República Argentinas que Roberto Néstor Arroyo no es un soldado que estuvo en el frente y que Juan Carlos Chaparro no pertenece al grupo con sede en Rawson. La explicación fue pedida a nivel nacional a raíz del caso estremecedor que se conoció hace unas semanas en la provincia, el de la mujer que prostituyó a su hija con varios hombres. Entre los detenidos están la mujer, un expolicía y los hombres mencionados.

El presidente de la agrupación José Eduardo Guevara explicó a DIARIO HUARPE que lo que trascendió no es un comunicado de prensa, sino una aclaración como entidad que tenían que dar para no recibir sanciones desde la confederación. Es que sí Arroyo y Chaparro, por ejemplo, pertenecían a la asociación y no fueron apartados, podían cortarles los trámites y beneficios que surgen de Nación.

"Deploramos el hecho acaecido, dejando en manos de la Justicia la investigación de los hechos y condena que pudiere corresponder a los responsables del mismo", refirió el texto. Sobre eso Guevara se limitó a hacer referencia a lo escrito.

El policía retirado Agüero es el tercer apuntado como cliente de la mujer que explotaba a su hija cuando era adolescente. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Desde el entorno de Veteranos de Malvinas dijeron que Arroyo estuvo en el Continente durante el conflicto armado, por eso no se lo considera excombatiente y que Chaparro participó en el frente en las Islas Georgias.

En 2016, la 2 de Abril denunció a Arroyo y a otro supuesto veterano por hacerse pasar por excombatientes de las Islas Malvinas, según explicaron en el texto mandado a Buenos Aires.

Los exsoldados Arroyo y Chaparro fueron detenidos esta semana, al ser reconocidos por la víctima de prostitución, que ahora tiene 24 años, como sus abusadores a los que la madre la entregaba a cambio de favores. La Justicia les imputó los delitos de abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y promoción de la prostitución infantil, luego los mandó al Penal de Chimbas.

La joven contó que su madre la prostituyó desde que tenía cinco hasta los 20 años. También sospecha que cualquiera de los tres hombres, entre ellos el policía retirado Pedro Batista Agüero, puede ser el padre de una hija de nueve años que tiene. Esto deberá ser cotejado con un ADN que ya pidió la fiscalía Cavig, la unidad fiscal que investiga el aberrante hecho.