Las recientes tensiones familiares dentro del clan Tinelli, expuestas tras las declaraciones de Soledad Aquino, dejaron al descubierto una grieta que involucra a Candelaria Tinelli y su hermana Juana.

El periodista Santiago Sposato reveló en el programa A la Tarde el detalle que habría originado el distanciamiento entre las hermanas. Sposato aseguró que, según una fuente cercana, "El motivo tiene que ver con un caballo".

Cande Tinelli, quien practica equitación y es proteccionista, había sufrido la pérdida de su yegua, llamada Brigitte, el año pasado. La tensión se desató cuando Marcelo Tinelli decidió comprarle un nuevo caballo a Candelaria.

Según relató el cronista, el animal fue adquirido a "Florencia, expareja de Juan Sebastián Verón, que se dedica al mundo equino". Este no fue un gesto menor, ya que Sposato consultó el precio y reveló que Marcelo habría pagado alrededor de 50 mil dólares.

Este gesto habría sido interpretado por Juana como una clara muestra de favoritismo. "Para Juanita, Cande siempre fue la preferida del padre y le cayó muy mal que, este año, Marcelo le haya comprado a Cande otro caballo". Juana se sintió celosa y que, en un momento económico de la familia que "no parece ser el mejor," el padre invirtiera $50 mil dólares en la hija que ella considera su preferida, sumó a su molestia.

A esta situación se suma la información aportada por el periodista Gustavo Descalzi desde Uruguay, indicando que las hijas que Tinelli tuvo con Soledad Aquino, Candelaria y Micaela, tendrían propiedades a su nombre, mientras que Francisco y Juana, los hijos del conductor con Paula Robles, no.