Jubilado sanjuanino sufre millonaria deuda por un préstamo que no pidió

Mario Álvarez, un vecino de 77 años, vivió una pesadilla el pasado 28 de abril cuando se acercó a la sucursal del Banco San Juan ubicada en calle Las Heras de la capital provincial.

El hombre esperaba retirar los $800.000 que percibe mensualmente, pero al llegar a la ventanilla se encontró con una realidad desesperante al notar que solo tenía disponibles 200.000 pesos. Al pedir explicaciones, el personal bancario le informó que se le había otorgado un préstamo de $5.000.000 que él desconocía por completo.

El jubilado, indignado por la situación, aseguró de inmediato que "era un error" y manifestó con firmeza ante el cajero que "jamás solicitó ese dinero". A pesar de sus reclamos, la entidad procedió con el descuento del 25% de sus haberes para cubrir las cuotas del crédito fantasma. El hombre casi se cae de espaldas al entender que sus ahorros y su sustento mensual estaban comprometidos por una maniobra delictiva que se cree producto de un fraude informático.

Este lamentable episodio no es un hecho aislado en la región, ya que se registraron otros casos similares recientemente. Entre ellos destaca un fraude telefónico donde un adulto mayor perdió $4.400.000 tras el hackeo del WhatsApp de su hija y otro engaño sufrido por un anciano en una conocida plataforma digital por un total de $3.000.000.

La principal sospecha de los investigadores es que alguien se apropió de los datos personales y las claves bancarias de Álvarez para gestionar el préstamo y transferir los fondos a terceros. El damnificado radicó la denuncia en la Comisaría Segunda y las actuaciones fueron giradas a la UFI Delitos Informáticos y Estafas para intentar esclarecer el hecho ocurrido el pasado cinco de mayo.