Apareció una hija perdida de Luis Brandoni y reclamó parte de la herencia

La partida de Luis Brandoni dejó una huella de tristeza en el ambiente artístico pero también reveló un costado íntimo de su historia personal que pocos conocían. Con el inicio del proceso legal tras su fallecimiento, surgió el nombre de Adriana, una hija que el actor tuvo durante su adolescencia, mucho antes de alcanzar la fama masiva.

Si bien la noticia sorprendió al público, sus otras hijas, Micaela y Florencia, fruto de su matrimonio con Marta Bianchi, demostraron un vínculo de unión y respeto al dar un paso fundamental en los tribunales.

Durante la tramitación judicial se conoció un escrito que reza "Micaela y Florencia Brandoni asisten en carácter de hijas a iniciar juicio sucesorio ab-intestato del señor Adalberto Luis Brandoni…". Este documento no solo busca organizar los bienes del intérprete sino que también oficializa la integración de su hermana en el reparto.

En un gesto que despeja cualquier duda sobre la relación familiar, el texto legal aclara que "En cumplimiento con el artículo 689, venimos a denunciar como coheredera a Zoila Adriana Brandoni, y citan como acervo hereditario el departamento de la calle Suipacha".

Aunque el actor había mencionado brevemente en 2022 que fue padre siendo muy joven, la figura de Adriana se mantuvo resguardada del foco mediático hasta ahora. Ella también convirtió en abuelo a Brandoni a través de su hija Patu Leonardi.

Sobre esta situación, el abogado Juan Pablo Merlo analizó la postura de las descendientes del artista y explicó que "Las mismas hermanas están diciendo acá hay otra heredera. Ellas mismas la están habilitando". Con esta decisión, la familia transita el duelo priorizando la legitimidad y la armonía entre los sucesores.