Cinco recetas con pocos ingredientes para salvar tus cenas

La falta de tiempo o de creatividad en la cocina suele ser un problema habitual cuando la heladera está a medias. Sin embargo, existen soluciones prácticas para esos días donde la mente ya no quiere pensar en grandes preparaciones.

Según los expertos en gastronomía, "el secreto está en los atajos inteligentes: masa de tarta comprada, lentejas en lata, atún en conserva, tortillas listas" porque estos elementos permiten acortar los procesos sin descuidar el sabor final. Para estas preparaciones rige una sola regla fundamental y es que "menos es más" ya que "pocos ingredientes no significa menos sabor". Esta es, en definitiva, "una buena forma de cocinar bien incluso en los días más ocupados".

Una de las opciones más recomendadas para combatir el frío es la sopa de tomate con pan tostado y queso que está lista en solo 20 minutos. Para cuatro personas se necesitan dos latas de tomates, un litro de caldo, tres dientes de ajo, cuatro rebanadas de pan y queso rallado. Tras rehogar el ajo y cocinar todo por 15 minutos, se procesa hasta obtener una crema lisa. Si el pan utilizado es del día anterior resulta mejor todavía porque absorbe el líquido sin deshacerse y aporta una textura muy rica.

La tarta de atún y cebolla es otra alternativa rendidora que entra al horno en apenas 10 minutos. Lleva una tapa comprada, dos latas de atún, dos cebollas, tres huevos y 100 gramos de queso rallado. Un consejo clave para el éxito del plato es que "la cebolla bien caramelizada es el alma de esta tarta" por lo que no hay que apurar su cocción inicial. Una vez armada, se hornea entre 30 y 35 minutos a 180 grados hasta que esté dorada y firme.

Para quienes prefieren un plato único y contundente, el pastel de papa con carne picada combina 500 gramos de carne, cuatro papas grandes, una cebolla, una lata de tomates y queso. El puré se coloca sobre la carne previamente salteada y se gratina a 200 grados por un tiempo de 15 a 20 minutos. Por otro lado, las tortillas de harina rellenas de jamón y queso son ideales para una cena liviana y muy veloz. Se pintan con huevo batido, se rellenan, se doblan y van al horno por 10 o 12 minutos hasta que el queso se funde por completo.

Finalmente, la cazuela de lentejas con chorizo colorado destaca por su simpleza al utilizar dos latas de legumbres ya cocidas. La receta solo requiere dos chorizos, una cebolla, una lata de tomate y una cucharadita de pimentón. Se aclara que para este proceso "las lentejas en lata ya están cocidas: solo necesitan calentarse y tomar el sabor de la salsa" lo que permite tener el plato terminado en apenas 10 minutos de cocción final. De esta manera, con técnicas simples se logran resultados sorprendentes para cualquier día de la semana.