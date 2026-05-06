Escándalo en Gran Hermano: la relación entre una competidora y Vero Lozano

Vero Lozano recibió en su programa a Iván Tcherkaski para conversar sobre el paso de su hija Titi por la casa de Gran Hermano y la reciente salida de Nazareno Pompei ocurrida este cinco de mayo de 2026,. Lo que parecía ser una nota más sobre el reality dio un giro absoluto cuando el invitado decidió revelar un secreto de su juventud. Sin vueltas, el hombre le comentó "Vero, vos sos psicóloga, fuimos compañeros en la facultad. No sé si te acordás" y desató el asombro de todos los presentes,.

La reacción de la conductora fue instantánea y llena de alegría al reconocer a su antiguo colega de estudios. Ella no dudó en responder "Sabés que sí, te estaba mirando y dije ¡Es Iván!" mientras el clima en el estudio se volvía pura complicidad,. Entre risas, la psicóloga comenzó a recordar aquellos años compartidos en las aulas y exclamó "Mirá dónde nos volvemos a encontrar. Iván sos lo más",.

La charla permitió reconstruir pedazos de una historia que ninguno de los espectadores imaginaba. Con mucha calidez, Vero recordó que "Hemos estudiado de noche, de día, hemos tomado mate. Nos divertíamos mucho. Muy buen compañero Iván". Por su parte, el padre de la participante de Gran Hermano no se quedó atrás con los elogios y aseguró que "Vero era igual que ahora" confirmando que la esencia de la animadora se mantiene intacta desde la época universitaria.

Iván mencionó que todavía mantiene el contacto con otros excompañeros a través de un grupo de WhatsApp y que pedirá su número para sumarla,. Ante la posibilidad de participar en un reencuentro, la conductora se mostró muy entusiasmada y le pidió "Avisame que quiero ir" para volver a ver a sus viejos amigos. Al finalizar el emotivo momento, ella celebró la noticia bailando al ritmo de la cortina de Verano del 98 y confesó "Ay, estoy re contenta" antes de retomar la agenda informativa del programa.